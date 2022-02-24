نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات لإنبات شعر الحواجب في أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات عن وصفات لإنبات شعر الحواجب في أسبوع رغبةً في الحصول على حواجب جذابة وجميلة، حيث تسعى كافة السيدات في الظهور بشكل جذاب طوال الوقت مما يدفعها للبحث عن منتجات لإنبات الشعر ولكن لها آثار جانبية مع كثرة الاستعمال، ولكي تحصلين على حواجب مميزة لابد من قراءة مقالنا هذا.

وصفات لإنبات شعر الحواجب في أسبوع

هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يُمكن استخدامها لإنبات شعر الحواجب والتي جاءت على النحو التالي:

وصفة الزيوت الطبيعية لإنبات شعر الحواجب

الزيوت الطبيعية تسُاهم في إنبات شعر الحواجب ويُمكنك استعمالها عن طريق الآتي:

يتم وضع الزيوت في وعاء وهما اللوز، والخروع ويتم خلطهم بشكل جيد.

نضيف إلى المزيج السابق زيت الذرة ويتم مزجهم جيدًا.

نوزع الخليط على الحواجب بواسطة عبوة فارغة من الماسكرا.

يتم تكرار الخطو السابقة بشكل يومي حتى تحصلين على نتيجة مُميزة.

وصفة الثوم

تُعتبر وصفة الثوم من أفضل الوصفـات الطبيعية التي تعمل على إنبـات شعر الحواجب ويُمكن استخدامه عن طريق الآتي:

يتم تقطيع الثوم إلى قطع صغيرة الحجم ثم يتم فرمها بشكل جيد.

نضيف الثوم في وعاء ونضيف إليه زيت الزيتون.

نخلط الثوم حتى نحصل على مزيج متجانس.

نوزع الخليط على شعر الحواجب ويترك.

وصفة الحليب لإنبات شعر الحواجب

لكي تتمكن من تكثيف شعر الحواجب لابد من اتباع الخطوات التالية نظرًا لأن الحليب يُساهم في زيادة نمو شعر الحواجب:

يتم وضع كمية مناسبة من الحليب في وعاء مع زيت جوز الهند.

يتم وضع قطنة ثم يتم تمريرها على الحواجب.

نكرر عمل الخطوة السابقة حتى يتم ينمو شعر الحواجب.

يتم حفظ الخليط في وعاء للاحتفاظ به.

يتم الاستخدام بشكل مستمر حتى نحصل على نتيجة مذهلة.

جل الصبار

يُعتبر من ضمن الوصفات المستخدمة في إنبات شعر الحواجب، نظرًا لاحتوائه على مركب الألوينين الذي يعمل على تجديد الشعر ويُساهم في نموه بشكل جيد وملحوظ، ويمكنك استعماله عن طريق الآتي: