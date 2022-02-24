أسرار كنوز تناول الحلبة على الريق التى لو عرفتها ﻹشتريت الحلبة كما لو كانت ذهبا

فوائد الحلبة على الريق للجسم والصحة، سلق الحلبة أو غلى حبوب الحلبة و شربه له الكثير من الفوائد سواء على الريق أو على معدة ممتلئة، مشروب الحلبة المغلية يجب أن يكون ضمن الروتين الغذائى اليومى ﻷى إنسان رجل كان أو إمرأة، نبات الحلبة واحد من النباتات التابعة إلى الفصيلة البقولية التى يتم اﻹستفاده من أوراقها و بذورها وليس بذورها فقط، أما أوراقها فهى مكون أساسى فى كثير من اﻷدوية الطبيعية و ذلك و هى خضراء يانعة بدون أن يتم تجفيفها أما بذورها فيجب أن تجفف وتتحول إلى اللون الذهبى لكى يتم إستخدامها و اﻹستفادة منها وتتم زراعة الحلبة فى آسيى و جنوب شرق أوروبا و شمال أفريقيا وبلاد شرق البحر اﻷبيض المتوسط وطولها 60 سم، تتمتع الحلبة بأنها من الشجيرات القصيرة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين (أ، ب، ج) بالإضافة إلى العناصر الغذائية كالبوتاسيوم والكالسيوم وخلافه ويتم استخدام الحلبة في كثيرمن الوصفات والخلطات الطبيعية للشعر والبشرة لاحتوائها على الفيتامينات والعناصر التي يحتاج لها جمالك، وفي السطور القادمة سوف نقدم لكِ سيدتي فوائد الحلبة على الريق.

فوائد الحلبة على الريق

1. زيادة الوزن: تناول منقوع الحلبة على الريق ومضغ البذور على زيادة الكثير من الوزن في وقت قليل، ولذلك تكون الحلبة من المواد الغذائية التي تحد من النحافة لأنه يعمل على فتح الشهية وبالتالي يزيد الوزن بطريقة صحية مع الالتزام على تناوله كل يوم ولمدة شهر.

2. التحكم في ضغط الدم: تحتوي الحلبة على مادة جلاكتومانان والبوتاسيوم والتي تعمل على التحكم بمعدل ضغط الدم وبالتالي يحمي من ارتفاع ضغط الدم.

3. خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم: أكدت الدراسات الحديثة أن تناول الحلبة على الريق تساعد على التخلص من الكوليسترول الضار من الدم والحفاظ على مستوي الكوليسترول المفيد للجسم.

الفوائد الصحية للحلبة

1. الوقاية من أمراض السرطان: بذور الحلبة تعتبر من المصادر الغنية بالألياف التي تجعل الجسم يتخلص من السموم التي تتراكم بالجسم وخاصة التي توجد بالقولون وهذا يعمل على الوقاية من مرض السرطان.

2. مرض السكري: تناول الحلبة على الريق تساعد على انخفاض معدل السكر في الدم، كما أن الحلبة تحمي من الإصابة بمرض السكري نظراً لاحتوائها على الألياف ومادة الجلاكتومانان.

3. دعم الجهاز الهضمى: مشروب حبوب الحلبة المسلوقة الدافىء يعمل على تنظيم حركة اﻷمعاء، وتهدئة إلتهابات المعدة ،وعلاج إنتفاخ الجهاز الهضمى ،وإمتلائه بالغازات ،ومنع تكوين فضلات صلبة جافة فيما يسمى باﻹمساك ،وأيضآ ليونة ،وخروج سلس فى حالات اﻹمساك، و معادلة حموضة المعدة ليتوقف ذلك الحرقان المؤذى