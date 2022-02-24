نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لملامح أوروبية.. صبغ الشعر أصفر ذهبي بدون صبغة ومواد ضارة واحصلي على نيولوك عصري وأنيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر أصفر ذهبي، تبحث كل السيدات عن شعر لامع وصحي، بلون زاهي وظاهر، وخاصة اللون الذهبي، الذي يظهر السيدة بشكل أكثر شبابًا ويعطيها جمالًا أوروبيًا، وخاصة السيدات ذات البشرة البيضاء صاحبات العيون الملونة والعسلية، واليوم سنقدم لكم الطريقة الصحيحة لتلوين الشعر.

صبغ الشعر أصفر ذهبي

يعتبر الكركم من ضمن المواد الطبيعية الممتازة التي تساهم في صبغ الشعر، لأنه مستخلص من اللون الأصفر، وسوف نقدم لكي وصفة سحرية وإليكي مكوناتها:

نصف كوب من زيت الزيتون.

٣ ملاعق من مسحوق الكركم.

طريقة التحضير

نمزج الكركم وزيت الزيتون معًا، حتى يصبحون مثل العجينة.

ثم يتم وضع هذا الخليط النهائي على الشعر بعد تقسيمه، ونتركه لمدة ساعة أو ساعتين.

ثم نشطف الشعر بعد ذلك، ونكرر هذا الماسك لمدة أسبوعين حتى يصبح الشعر ذهبيًا.

وصفة سحرية للقضاء على الشعر الأبيض

يعتبر الشعر الأبيض من بين المشكلات التي تؤرق الكثير من السيدات، ولكن هناك وصفة رائعة للقضاء على الشيب وإليكي مكوناتها:

٣ ملاعق كبيرة ماء فاتر.

نصف كوب من عصير الليمون.

فنجان من البلسم.

طريقة التحضير

في البداية نمزج كل المكونات معًا دون ترتيب، حتى يصبح المزيج سائل، ونضعه بداخل زجاجة ببخاخ.

ثم نقوم بملء أماكن الشعر الأبيض الموجودة، ونتحرك تحت أشعة الشمس حتى يجف تمامًا ثم يتم شطفه.

صبغ الشعر أشقر فاتح في المنزل طبيعي

وصفات الجدات القدامى كانت من أكثر الأشياء الفعالة في عالم الجمال والصحة، ومن بينها وصفة العسل لصبغ الشعر، والتي سوف نقدم مكوناتها:

فنجان من خل التفاح.

ملعقتين من زيت جوز الهند الخام.

ربع فنجان من عسل النحل.

فوطة.

طريقة التحضير

نخلط كل المكونات المكتوبة معًا، دون ترتيب.

ثم نقسم الشعر ونضعه عليه، نلف الرأس بمنشفة دافئة، واغسلي الشعر بماء فاتر وشامبو.

ولكي تحصل كل سيدة على ذلك اللون الذهبي، والدرجة المراد تطبيقها، لابد من السير على الخطوات السابقة لكي تصل لأفضل نتيجة، والمحاولة قد الإمكان لتجنب المواد الكيميائية، والتي تضر بمظهر الشعرة، وجعلها أكثر إجهادًا وتفسد الشكل النهائي للصبغة، لذلك قدمنا لكِ خلال السطور القليلة وصفات طبيعية للحصول على صبغ الشعر أصفر ذهبي في المنزل بأمان تام.