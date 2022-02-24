جددي سفرتك.. فطائر سهلة واقتصادية للإفطار والعشاء وابهري استرك لن تشتريها من المطاعم

يمكنك عمل فطائر سهلة واقتصادية في المنزل، دون الحاجة إلى شراء هذه الفطائر المكلفة من خارج المنزل، كما أنها في المنزل أكثر أمانًا ونظافة، كما أنك تقدميها بحب لأطفالك ولأفراد عائلتك، حاولي إسعاد عائلتك بتقديم الوصفات المتنوعة والمميزة والشهية من صنع يديك، نقدم لك في هذا المقال وصفة مختلفة لعمل الفطائر يمكن اختيار ما هو مناسب لك لعمل هذه الفطائر اللذيذة.

فطائر سهلة واقتصادية

يمكنك عمل الفطائر السريعة بطرق مختلفة، سواء في الفرن أو بدون مثل فطائر الطاسة يمكن عمل الفطائر والتنويع بينها بما يتناسب معك وبما يتوفر لديك من مكونات كالآتي:

300 جرام دقيق قمح.

سكر.

خميرة جافة فورية.

ملح.

بيكنج بودر.

زبادي.

ماء دافئ.

الطريقة:

ينخل الدقيق في وعاء، ثم يضاف إليه الخميرة والبيكنج بودر ورشة ملح صغيرة والزبادي والسكر.

بعد ذلك يضاف الماء الدافئ بالتدريج مع العجن حتى الحصول على قوام مناسب.

ثم تعجن العجينة جيدًا، ثم تغطى ونتركها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك تقطع العجينة على شكل كرات صغيرة، ثم يدهن وجهها بفرشاة بها القليل من الزيت.

ثم تغطى العجينة بعد التقطيع وتترك لمدة نصف ساعة أخرى لترتاح.

بعد ذلك نبدأ في فرد العجينة على شكل أقراص ذات سمك مناسب.

ثم تضاف إليها الحشوات قبل دخول الفرن، أو يمكنك تسويتها في مقلاة.

طريقة عمل الحشوة الفطائر

يمكنك عمل الحشوات المختلفة حسب ما هو متوفر لديك، يمكنك حشوها بالجبن والزيتون أو حشوها بالخضار أو باللحم المفروم أو الفراخ، وإليك مثال حشوة الفطائر كالتالي.

250 جرام لحم مفروم.

بصل مقطع جوانح.

فلفل ألوان.

ثمرة طماطم.

ملح، فلفل اسمر، حبهان، بابريكا.

زبدة

الطريقة:

يقلب البصل مع الزبدة حتى يصفر لونه.

بعد ذلك يضاف اللحم مع الفلفل الألوان مع التقليب المستمر.

ثم يضاف الملح وباقي التوابل.

بعد ذلك تترك على نار متوسطة لمدة خمس عشر دقيقة.

تصبح الآن الحشوة جاهزة.

وفي الختام، يمكنك عمل فطائر سهلة واقتصادية بمكونات سهلة وبسيطة في أقل وقت. قدمي لأسرتك كل ما هو صحي ولذيذ، تفنني في عمل أشهى المأكولات لأفراد عائلتك. لا تترددي في عمل المخبوزات فأصبحت سلعة ولا تحتاج إلى وقت ومجهود كل ما عليك قراءة المقال وتنفيذ الخطوات وستحصلين على فطائر لذيذة وشهية لك ولكل من حولك، دائما احرصي على أن تكوني مميزة بما تقدميها لأسرتك من الوصفات.