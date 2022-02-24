طريقة عمل الجلي بجمع الطرق الجديدة الجلي الأحمر وبالبسكويت والموز

طريقة عمل الجلي بجمع الطرق الجديدة الجلي الأحمر وبالبسكويت وغيره من الأنواع الجميلة، يعد الجلي من الحلويات سريعة التحضير واللذيذة والشهية التي يقبل عليها الكبار والصغار لأنها قليلة السعرات الحرارية ويمكن أعداد ذلك الطبق في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة في هذا المقال.

طريقة عمل الجلي بالفواكه

المقادير

طريقة العمل

يتم خلط كوب الماء الساخن مع عبوة الجلي في قدر، مع التقليب حتى لا يبقي أي جزيئات من البودرة. نقوم بإضافة كوب من الماء البارد إلى الخليط السابق. نصب الخليط في كوبيات ونضع معه قطع من الفاكهة الطازجة، وبعد إضافة الفواكه يتم تقليب الجلي بسرعة حتي يتم توزيع الفاكهة، واليكم طريقة عمل المقلوبة. يتم بعضها وضعة في الثلاجة ويتم انتظاره لمدة ساعتين حتى يتماسك. نقوم بأخراجه من الثلاجة ويتم تقديمه، علي صينية التقديم ويمكن تزينه بالكريمة أو قطع الفاكهة علية، واليكم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل.

طريقة عمل الجلي بالموز

المقادير المطلوبة:



اربع علب جلي.

ثلاث معالق جوز الهند.

اربع أكواب ماء.

ثمرات موز حسب الرغبة.

كيفية عمل الجلي بالموز

أولا يسخن الماء على النار ثم نضيف الجلي حتي الذوبان.



نقوم بإضافة خليط الجلي على قطع الموز في وعاء كبير، واليكم طريقة عمل الفسيخ .

. يوضع بعدها في الثلاجة حتى يتماسك لمدة ساعة أو ساعتين ثم يقطع ويعبأ في أطباق ويتم تزينه بجوز الهند ويقدم علي صينية التقديم بالهناء والشفاء، واليكم طريقة عمل الرنجة.

طريقة عمل الجلي بالبسكويت

المكونات والمقادير:



علبة بسكويت.

اربع عبوات جلي الطعم حسب الرغبة.

كريمة مخفوقة بالرغبة.

فاكهة طازجة مشكلة قطع حسب الرغبة.

علبة قشطه، واليكم طريقة عمل الحواوشي.

طريقة العمل

يتم توزيع الفاكهة في الكوبيات أو الأطباق التي نقدم فيها ويتم تركها. نقوم بتفريغ الجلي في قدر ونصب علية ثلاث أكواب من الماء الساخن. نقلب الجلي على نار وسطة حتى يسخن الخليط ثم نصب نصف الكمية فوق الفاكهة. بعدها نضع قطع البسكويت فوق الجيلي ثم نضع باقي الكمية الباقية من الجلي في الكوبيات أو الأطباق. يتم أدخالها الثلاجة لمدة ثلاث ساعات حتى يتماسك الجلي. نخرجه من الثلاجة ونضيف له القشطة مع الكريمة المخفوقة علي وجه الكوبيات أو الأطباق. بعدها يتم أرجاع الكوبيات أو الأطباق إلى الثلاجة لمدة ٦٠ دقيقة إضافية ثم يتم تزينها بالفاكهة حسب الرغبة ليتم تقديمها على المائدة بالصحة والعافية، واليكم طريقة عمل الجبنة الرومي.

طريقة عمل الجليز

اذا كنت ترغب في عمل الجليز اللامع كل ما عليك القيام به هو توفير بعض من المقادير والمكونات البسيطة:

1/3 كوباية كريمة حلويات سائلة.

لون جل أحمر.

10 جرام جلاتين.

معلقة عسل جلو كوز.

225 جرام سكر تقريبا كوب.

نصف كوب ماء.

ثم بعد توفير هذه المكونات نقوم بتحضير عمل الجليز.

وصلنا معكم إلي ختام شرح طريقة عمل الجلي بجمع الطرق الجديدة الجلي الأحمر وبالبسكويت.