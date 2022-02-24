طريقة عمل كيكة الرواني بجوز الهند بمذاق البسبوسة وقوام الكيكة الهشة في البيت

طريقة عمل كيكة الرواني ، تتميز كيكة الرواني بمذاق متجانس بين طعم البسبوسة الخطيرة وملمس وقوام الكيكة العادي، والكثير منا يعتاد على تناول الكيك مع الشاي أو الكيك مع فنجان القهوة المظبوط، والكيك من أنواع الحلوي التي لا يخلو بيت من وجودها بسبب سرعة تحضرها وحب الأطفال لها فهي ذو قيمة غذائية عالية لإحتواءها على البيض والحليب، ويبحث الكثير على التنوع في تحضير أنواع الكيك المختلفة وسوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة الرواني ومقادير التحضير خلال السطور التالية.

طريقة عمل كيكة الرواني

يختل الكثير في أصل كيكة الرواني، هل من حلويات المطبخ التركي أم حلويات المطبخ اليمني، وفي الحالتين هي مذاقها مميز فيمكنكم تحضرها من مكونات بسيطة موجودك داخل مطبخك بكل سهولة واليكي المقادير.

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من دقيق السميد.

كوب من زبادي.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من جوز الهند.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كيس من الفانيليا.

طريقة تحضير كيكة الرواني اللذيذة

أول خطوة أحضري الخلاط الكهربائي وضعي البيض والفانيليا وأضربهم جيداً.

الخطوة الثانية نضيف الزبادي ونعود للخفق جيداً.

والخطوة الثالثة نضيف السكرونخفق مرة اَخري جيداً حتي يذوب السكر.

نضع الخليط في وعاء ونضيف الدقيق الأبيض ودقيق السميد والبيكنج بودر بالتدريج ونخلط بالمضرب اليدوي في اتجاة واحد حتي يصبح الخليط متجانس.

نضع الخليط في صنية مدهونة زيت خفيف ونضيف قليل من الدقيق وندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ولا يفتح الفرن إلا بعد نصف ساعة وتختبري كيكة الرواني حتى تسوه.

مكونات شربات كيكة الرواني :

كوب من الماء.

كوب من السكر.

عصرة من الليمون.

طريقة عمل شربات كيكة الرواني:

يضاف مقدار السكر مع مقدار الماء ويترك على درجة حرارة متوسطة.

ننتظر حتى غليان الماء مع السكر ثم نقلب جيداً حتي نتأكد من ذوبان السكر.

نترك الخليط على النار يغلي لمدة 5 دقائق ثم نضيف عصرة الليمون ونتركه حتى يبرد.

نسقب الشربات على كيكة الرواني ونزين الوجة بجوز الهند والكريم شانتة وتقطع وتقدم وبالهنا والشفا.