بأقوى كولاجين طبيعي.. طريقة صبغ الشيب العنيد طبيعي بوصفة هندية تنعم وتكثف الشعر وتخفي الشعر الأبيض

طريقة صبغ الشيب العنيد طبيعي، مشكلة الشيب من المشكلات الكبيرة جداً التي يتعرض لها كل البنات والشباب، وخصوصاً الأشخاص الذين يتقدمون في عمرهم يظهر شعرهم باللون الأبيض، ويوجد أشخاص يستخدمون صبغات تكون جاهزة وتكون مضرة للشعر لوجود مواد غير طبيعية بها، ويوجد صبغات طبيعية يحب أن يستخدمها معظم الأشخاص لأنها تغذي الشعر جداً، الجاهزة يحبها كثير من الأشخاص لسهولتها، أما الطبيعية أفضل لأن مكوناتها تغذي الشعر.

طريقة صبغ الشيب العنيد طبيعي

وصفات طبيعية لصبغ الشعر، حيث الوصفات الطبيعية مفيدة جداً للشعر، وتلون الشعر، باللون الذي يحبه الشخص، ومن الممكن أن تكون نتيجة اللون محببة عند شخص، وتكون غير مناسبة عند شخص آخر.

كيف أزيل الشيب بدون صبغة

المكونات:

جزرة واحدة.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت السمسم.

ثلاث ملاعق من عرق الحناء.

ملعقة من البن.

كيس بلاستيك يلف الشعر.

الطريقة

أول شيء في الخلاط، عصر الجزرة تماماً، ثم تصفيتا وبعدها في طبق وضع عصير الجزر.

بعد ذلك يتم إضافة باقي المكونات مع التقليب جيداً حتى تتجانس تماماً.

ثم بعدها وضع الوصفة على الشعر.

بعد ذلك يتم لف الشعر بكيس بلاستيك جيداً.

ثم بعد ثلاث ساعات، غسل الشعر بخل التفاح.

فخل التفاح يجعل لون الشعر ثابت.

صبغة تخفي الشيب نهائيا

أول شيء نقع كوب من القهوة 24 ساعة.

بعد ذلك يتم غلى كوب من القهوة.

ثم وضع كوب القهوة، وبعدها وضع القهوة المنقوعة عليه.

بعد ذلك يتم تقليبهم مع بعضهم جيداً، ووضع الوصفة على الشعر.

وبعد ساعتين غسل الشعر تماماً.

التخلص من الشعر الأبيض في يومين

المكونات

نصف كوب من الحناء

ربع كوب من المياه.

كيس بلاستيك للف الشعر.

الطريقة

الحناء من أكثر الصبغات المشهورة، يعرفها معظم السيدات، وهي طريقة ناجحة جداً في التخلص من الشيب، كما أنها من الطرق الطبيعية، التي تغذي الشعر، وتجعل الشعر لونه أحمر تخلصك من الشيب المبكر طبيعياً، وتنعم الشعر، والطريقة كالتالي:

في طبق وضع الحناء، وعليها المياه، وتقليبهم مع بعضهم جيداً.

بعد ذلك يتم وضع الوصفة على الشعر، ثم غسل الشعر بعد 12 ساعة أو أكثر.

وبعد غسل الشعر يتم وضع زيت مغذي للشعر، مثل زيت الزيتون المفيد للشعر.

في هذه المقالة تحدثنا عن طريقة صبغ الشيب العنيد طبيعي، واستخدام كثير من الوصفات الطبيعية التي تغذي الشعر؛ استخدام الجزر واستخدام القهوة واستخدام الحنة التي تعرفها كل سيدة، وهذه الطرق ممتازة جداً في تنعيم الشعر وأن يكون لونه ثابت وطبيعي، ومن الأفضل غسل الشعر من الصبغة بخل التفاح، لأنه يحافظ على أن يكون لون الشعر ثابت.