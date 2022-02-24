3 حبات على الشاي يوميا بعد الاكل معجزة للجسم لن تستغني عنها من اليوم

من الوصفات الغير شائعة تمامًا لخفض الوزن والدهون الزائدة هي وصفة تناول الزبيب مع الشاي، فالوزن الزائد من المشاكل التي يجب معالجتها وإيجاد حل فوري لها حيث أنها من الممكن أن تؤدي إلى مخاطر صحية ومضاعفات خطيرة بعد ذلك، كما أنه تؤدي إلى ضعف الجسم من جميع جوانبه وتعيق حركتك وتثقلها، وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكنك اتباعها لحل هذه المشكلة وكانت وصفتنا اليوم واحدة من تلك الوصفات التي يُنصح بها.

أهم فوائد تناول الزبيب مع الشاي

لتناول مزيج الشاي مع ثلاثة حبات من الزبيب يوميًا فوائد متعددة ومن بين هذه الفوائد كل مما يلي:-

يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع وكذلك نسبة الكوليسترول في الدم.

يساعد في تخسيس وحرق دهون الجسم بطريقة سريعه.

يقي الجسم من أمراض السرطان الخبيثة ويحمي القلب ويقوي العضلة ويقيها من التصلب وانسداد الشرايين.

طارد قوي للبلغم ويحل مشكلة السعال الشديدة بغليه في الماء ثم تناوله مع احتقان الحلق والسعال المستمر.

غني بمضادات أكسدة قوية حيث أنه يحمي الجسم والجلد من الالتهابات التي قد تصيبه كما أنه يطرد ويقاوم الفيروسات والميكروبات التي يتعرض لها الجسم.

يحمي الأسنان من تكون طبق داكنة عليها ويقويها ويمنع تسوسها ويقي الفم من الميكروبات الضارة.

ينقي الجسم من السموم والميكروبات كما أنه يقلل من الدم الذي يسقط من المرأة أثناء الدورة الشهرية.

يقوي الكبد والمعدة وكذلك الطحال ويحفظ الذاكرة وقدرتها على التذكر.

مفيد للعيون حيث أنه يحميها من الضعف والأمراض ويقي الجسم من خطر الإصابة بسرطان القولون.

يحمي العظام من الهشاشة والالتهابات حيث أنه ملين جيد ومصفي للصوت.

يعالج مشاكل الإمساك المزمنة ويعالج مشكلة البواسير والتهابات اللثة والمفاصل.

ينظم عملية التمثيل الغذائي ويحمي الجسم من مشكلة سواء التغذية والنحافة.

يلين الحلق ويمنع التهاباته وكذلك مفيد لمشاكل التنفس وأمراض الرئة المختلفة.

كيفية تحضير مشروب الشاي مع الزبيب