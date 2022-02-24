احلي طريقة لعمل سلطة بابا غنوج الأصلية خطوة بخطوة لذيذة وشهية ومفيدة جدا طعمها روعة

عمل سلطة بابا غنوج الأصلية، سلطة بابا غنوج هي أكثر أنواع السلطات التي يتم تناولها والشهيرة في الوطن العربي وخاصة في مصر وتحتوي على الكثير من الفوائد التي يحتاجها الجسم ولها مذاق جميل ومميز وكثيرًا ما يتم تناولها مع الفراخ المشوي أو السمك المشوي أو بجانب وجبات مختلفة و سنوضح لكم من خلال السطور التالية خطوات عمل بابا غنوج في المنزل.

عمل سلطة بابا غنوج الأصلية

خطوات تحضير عمل سلطة بابا غنوج

نقوم بإشعال الفرن في درجة حرارة عالية.

نضع الباذنجان في صينية ونضعها داخل الفرن حتى تنضج ويُمكن تقشيرها.

نُتابع الباذنجان حتى ينضج ثم نقوم بتقشيره.

نضع الباذنجان في طبق ونقوم بهرسه جيدًا.

نضع الملح والشطة والطحنية وعصير الليمون والثوم.

نُقلب المكونات مع الباذنجان جيدًا ثم يقدم ليتم تناوله.

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالزبادي

أربع حبات من الباذنجان الرومي.

كوب من الزبادي.

ثلاثة ملاعق من ألطحينه.

ملعقتين من البقدونس المفروم.

فلفل أخضر حار.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة من ألشطه.

فلفل أخضر عادي.

ملعقة من الملح.

ملعقتين من زيت الزيتون.

نصف ملعقة ثوم مفروم.

ملعقة من الفلفل الأسود والخل.

طريقة تحضير عمل سلطة بابا غنوج بالزبادي