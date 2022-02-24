نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احلي طريقة لعمل سلطة بابا غنوج الأصلية خطوة بخطوة لذيذة وشهية ومفيدة جدا طعمها روعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة احلي طريقة لعمل سلطة بابا غنوج الأصلية خطوة بخطوة لذيذة وشهية ومفيدة جدا طعمها روعة - ثقفني
عمل سلطة بابا غنوج الأصلية، سلطة بابا غنوج هي أكثر أنواع السلطات التي يتم تناولها والشهيرة في الوطن العربي وخاصة في مصر وتحتوي على الكثير من الفوائد التي يحتاجها الجسم ولها مذاق جميل ومميز وكثيرًا ما يتم تناولها مع الفراخ المشوي أو السمك المشوي أو بجانب وجبات مختلفة و سنوضح لكم من خلال السطور التالية خطوات عمل بابا غنوج في المنزل.
عمل سلطة بابا غنوج الأصلية
خطوات تحضير عمل سلطة بابا غنوج
- نقوم بإشعال الفرن في درجة حرارة عالية.
- نضع الباذنجان في صينية ونضعها داخل الفرن حتى تنضج ويُمكن تقشيرها.
- نُتابع الباذنجان حتى ينضج ثم نقوم بتقشيره.
- نضع الباذنجان في طبق ونقوم بهرسه جيدًا.
- نضع الملح والشطة والطحنية وعصير الليمون والثوم.
- نُقلب المكونات مع الباذنجان جيدًا ثم يقدم ليتم تناوله.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالزبادي
- أربع حبات من الباذنجان الرومي.
- كوب من الزبادي.
- ثلاثة ملاعق من ألطحينه.
- ملعقتين من البقدونس المفروم.
- فلفل أخضر حار.
- ملعقتين من عصير الليمون.
- ملعقة من ألشطه.
- فلفل أخضر عادي.
- ملعقة من الملح.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
- نصف ملعقة ثوم مفروم.
- ملعقة من الفلفل الأسود والخل.
طريقة تحضير عمل سلطة بابا غنوج بالزبادي
- نقوم بشوي حبات الباذنجان في الفرن حتى ينضج ويسهل تقشيره.
- بعد شوي الباذنجان ونضعه في وعاء نقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة ونقوم بفرمه باستخدام الهراسة.
- نضع في الكبة الفلفل العادي والحار والملح والشطة والكمون وجميع التوابل.
- نفرم المكونات ونضعها على الباذنجان.
- نقوم بتقليب المكونات مع الباذنجان جيدًا ثم نضيف ألطحينه والثوم المفروم.
- نستمر في التقليب ثم نضيف عصير الليمون وزيت الزيتون.
- نضع علبة الزبادي ونقلبها مع الباذنجان وإذا احتجنا إلى زيادة كمية ألطحينه نقوم بوضع ملعقة أخرى.
- نقوم بوضع سلطة الباذنجان في طبق التقديم ونزينها بالبقدونس الأخضر.
- كما يمكن تقديم سلطة بابا غنوج بجوار طبق من البطاطس المقرمشة وطبق من الجرجير الأخضر.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ