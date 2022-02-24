ستبهرينهم في رمضان.. عجينة السمبوسة مقرمشة بدون ما تشرب زيت بأقل المقادير وبطريقة ناجحة

ستبهرينهم في رمضان.. عجينة السمبوسة مقرمشة بدون ما تشرب زيت نقدم لكم اليوم طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل والتي تُعرف أيضًا باسم “السمبوسك”، فالسمبوسة من الأطباق الجانبية التي نفضلها جميعًا والتي تتميز بالسهولة في تحضيرها وتحضيرها بأكثر من وصفة وطريقة، ونقوم بشراء العجينة جاهزة من السوبر ماركت أو المحلات لتحضيرها جاهزة، ولكن يمكنك أيضًا تحضيرها في المنزل بسهولة وبتكاليف بسيطة أقل من الجاهزة وأكثر ضمانًا منها حتى يمكنك تحضير ألذ المقبلات على سفرة رمضان المبارك الذي اقترب قدومه أخيرًا.

طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل

مكونات الطريقة:-

ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من الماء الفاتر.

ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام.

أي زيت نباتي أو زبدة بلدي.

طريقة تحضير العجينة:-

قومي بوضع كمية وفيرة من الماء بداخل قدر معدني عميق ثم أضيفي إليه كل من زيت النباتي وملح الطعام.

قلبيه حتى يذوب بداخل الماء.

ضعي القدر المعدني على النار حتى يصل إلى درجة الغليان ثم أضيفي إليه الدقيق الأبيض.

ارفعيه من على النار وقلبّي المكونات جيدًا.

بعد ذلك قومي بترك المزيج يبرد قليلًا واعجنيه بيديك حتى تصبح العجينة متماسكة.

ثم اتركيها تختمر وترتاح لمدة ربع ساعة كاملة.

بعد أن تختمر العجينة قومي بتقطيعها بالطول حتى يتثنى حشونا لها وقومي بحشوها بأي حشوة تفضلينها.

أغلقيها جيدًا من جميع الجوانب.

باستخدام طاسة قلي الطعام قومي بقليها وتقليبها جيدًا من جميع الجوانب حتى تصبح ذهبية اللون.

ويمكنك تكرار هذه الخطوة مع كل الكمية المراد تحضيرها حتى تنتهي.

بعد أن تنضج أخرجيها من الطاسة وضعيها على طبق موضوع عليه منديل ورقي حتى يمتص الزيوت الزائدة في السمبوسة.

أهم النصائح عن تحضير عجينة السمبوسك

يجب اتباع بعض النصائح في تحضير العجينة الخاصة بالسمبوسك حتى تصبح ناجحة مثل الجاهزة ومن بين هذه النصائح كل مما يلي:-