تبييض الأسنان في دقيقة واحدة مضمض بها فمك وسوف تبهرك النتيجة سيسقط الجير والأصفرار سيزول للابد

ابحث الكثير من الناس عن حل لمشكلة تغير لون الأسنان وهذه المشكلة يعاني منها الكثير من الناس بسبب تناول الأطعمة غير الصحية أو عدم المداومه على استخدام معجون الأسنان بشكل صحيح ‏لذلك خلال هذا المقال ‏سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها التخلص من اللون الذي يكون موجود على الاسنان باستخدام بعض الحبوب التي تساعد على التخلص منها بطريقة سهلة ‏وجميع هذه الحبوب طبيعية ولا تسبب أي آثار جانبية للاسنان كما أنها لا تسبب تسمم لانه معظم المواد القوية عندما يتم استخدامها مع الأسنان فإنها يمكن أن تؤدي إلى تسمم خلال هذا المقال سنتحدث عن هذه الحبوب والفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام هذه الحبوب على الأسنان.

‏حبوب الملح لتبييض الأسنان

‏

استخدم الملح بشكل كبير في تبيض الأسنان وذلك لانه يساعد على التخلص من البكتيريا التي تكون موجودة على الأسنان سواء من خلال استخدام الملح للتبيض أو من خلال ‏المضمضة بالملح للتخلص من آلام اللثة والفم ‏كما يساعد الملح أيضا في التخلص من الرائحة الكريهة التي تكون موجودة في الأسنان ‏ويعمل الملح على الوقاية من الألم الشديد الذي يصيب منطقة اللثة ‏ويتم استخدام الملح من خلال وضع بعض القطرات من الملح على فرشاة الأسنان ‏بعد ذلك يتم تنظيف الأسنان بها بنفس الطريقة التي يتم بها تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة والمعجون وعندما يتم المداومه على تنظيف الأسنان بهذه الطريقة سنلاحظ أن الأسنان اصبحت نظيفة ولامعة.

‏

حبوب بيكربونات الصوديوم لتنظيف الأسنان

‏

تستخدم أيضا بيكربونات الصوديوم لتنظيف الأسنان والتخلص من اللون الأصفر الذي يكون موجود على الأسنان وذلك لأنها من المواد القوية التي تستخدم في تبيض الأسنان ولكن هناك بعض المشاكل التي تواجه الأشخاص الذين يقومون باستخدام بيكربونات الصوديوم وهي أنها تؤثر بشكل كبير على مينا الأسنان لذلك لا ينصح باستخدامها لفترات طويلة يكفي أن يتم استخدامها مرة واحدة كل أسبوعين حتى نستطيع الحصول على نتيجة جيدة، اما عندما يتم استخدام هذه الطريقة بشكل يومي فإن هذا يؤدي إلى حدوث الكثير من الأضرار للاسنان.