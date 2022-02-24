سحر مفعول كريم اللبان الذكر المعجزة للتجاعيد وشد الجسم هينور الوجة كالاطفال جربية وهتنبهرى

سحر مفعول كريم اللبان الذكر المعجزة للتجاعيد ، يعاني الكثير من النساء من ظهور التجاعيد والجسم المترهل وتظل تبحث في كل مكان عن طريقة تساعدها أن تتخلص من هذه المشكلة إلى الأبد ولكن لا يمكن الحصول على أفضل من المكونات الطبيعية لأنها تحتوي على عناصر مفيدة تدعم البشرة الجلد كثيراً، ومن بينها كريم اللبان الذكر الذي يساعد على التخلص من تجاعيد الوجه وكذلك تساهم على شد ترهلات الجسم، فهو ممتاز ويمتلك الكثير من العناصر المهمة جداً والتي تحتاج لها البشرة في فترة معينة من العمر.

سحر مفعول كريم اللبان الذكر المعجزة للتجاعيد

يمتلك لبان الذكر مجموعة غنية من العناصر الطبيعية المفيدة لصحة البشرة ويمكنه أن يرجع لها رونقها وجمالها ويتم استخدامه بهذه الطريقة البسيطة وهي:

المكونات:

1 كوب من لبان الذكر.

2 ملعقة كريم ترطيب.

5 كوب ماء مغلي.

طريقة الإعداد:

في وعاء ضعي الماء المغلي ثم أضيفي لبان الذكر وقلبيه وانتظري حتى أن تغلي الماء.

بعدها يتم رفعه من على النار وتغطيته لمدة 3 أيام ومن ثم يتم تصفية الماء.

ويضاف الكريم إليه وتخلط المكونات مع بعضها جيداً.

ثم يتم وضع الكريم على المناطق الموجود بها التجاعيد أو المترهلة بالجسم.

عند وضع الكريم على البشرة يجب أن يتم تدليكها جيداً لتنشيط الدورة الدموية التي تساعد على شد التجاعيد.

يجب تكرار الاستخدام يومياً ولمدة أسبوع.

وصفة لبان الذكر للبشرة

تعمل هذه الوصفة على ترطيب وتنعيم البشرة وتخلصها من الجفاف تماماً، كما أنها تساعد على شد الوجه ومنحه الجمال والمظهر الجيد، حيث أنها من الوصفات الطبيعية المفيدة جداً التي تقضي على تجاعيد الوجه بشكل نهائي ويتم تجهيزها بهذه الطريقة:

المكونات:

4/1 كوب زيت أفوكادو.

4/1 كوب زيت جوز هند.

10 قطرات زيت المر.

5 قطرات زيت خشب الصندل.

10 قطرات زيت اللبان الذكر.

1 ملعقة كبيرة شمع العسل.

طريقة الإعداد: