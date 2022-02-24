لن تشتري الخبز بعد الآن.. طريقة عمل خبز الصاج بدون خميرة أو فرن بمكونين فقط والطعم لذيذ ورائع جدا

يستخدم خبز الصاج في إعداد العديد من الاصناف اللذيذة التي نحصل عليها عادة من المطاعم ويتميز هذا الخبز بأنه خفيف ويمكن وضع العديد من الحشوات داخل هذا الخبز كما أنه ‏سهل التحضير وأول ظهور لهذا الخبز كان في بلاد الشام حيث ويعتمد الكثير من الناس هناك على إعداد هذا الخبز وتناول واصبح الآن منتشر في جميع الدول العربية ويتم استخدامه في إعداد الوجبات السريعة ‏وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريقها يمكن من خلالها إعداد خبز الصاج باستخدام بعض المكونات الموجودة لدينا في المنزل ‏وتتميز هذه الطريقة انه يتم إعداد خبز الصاج بطريقة سريعة دون استخدام الخميرة او استخدام الفرن حتى يتم إعداد خبز الصاج في وقت قصير.

مكونات طريقة عمل خبز الصاج بدون خميرة أو فرن

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عدد خبز الصاج في المنزل وهذه المكونات تتميز أنها ليست مكونات كثيرة وفي نفس الوقت يمكن من خلالها إعداد خبز الصاج بطريقة سريعة والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خبز الصاج هي:

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ملعقة صغيرة ملح

كوب ‫1\4‬ كوب من الماء‬

كوب وربع كوب من الدقيق

ملعقتين من زيت الزيتون

طريقة عمل خبز الصاج بدون خميرة أو فرن

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي ‏نحتاج إليها حتى ‏نستطيع إعداد خبز الصاج بدون استخدام الخميرة أو فرد أو استخدام المكونات التي تم ذكرها في الفقرة السابقة ‏وهذه الخطوات هي:

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