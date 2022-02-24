بمكونات بسيطة وخطوات سهلة اعملي المايونيز بدون بيض مثل الجاهز

يعد المايونيز بدون بيض من ألذ واشهى أنواع الصلصات والتي تضاف لمعظم الأكلات وخاصة المشويات والسندوتشات، ويمكن تحضيره بطرق متعددة بالبيض أو بدون بيض، والكثير من الأشخاص يفضلون تناوله مع العديد من الأطعمة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة صنع المايونيز بدون بيض.

طريقة عمل المايونيز بدون بيض

المكونات

٤٠٠ جرام من الحليب.

١٠٠ جرام زيت ذرة.

٢ حبة من البطاطا المسلوقة.

٢ قطعة من الجبن المثلثات.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

عشرة جرام فلفل أسود.

خمسون جرام من الخل الأبيض.

طريقة التحضير

امزجي الجبن المثلثات مع الحليب، وزيت الذرة جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي لمدة ٦ دقائق. ضيفي حبات البطاطا، والخل، والملح إلى خليط الجبن المثلثات، والفلفل الأسود، ثم امزجي المكونات لمدة ١٢ دقيقة، حتى يتكون مزيج متجانس ذات قوام كريمي. اسكبي الخليط في وعاء زجاجي، حتى يصبح المايونيز بدون بيض جاهز للتناول.

طريقة عمل المايونيز بالمسترد الصيامي

المكونات

٢ كأس كبير زيت ذرة.

٢٥٠ جرام بطاطا مسلوقة.

أربع ملاعق صغيرة من النشا.

٢ كوب كبير الماء العادي.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

خمسة جرام فلفل أسود.

ملعقتان صغيرتان من الماسترد.

خمسون جرام عصير ليمون.

١٥ جرام من الخل.

طريقة التحضير

امزجي مقدار النشا مع الماء جيدا، حتى يذوب النشا، ثم ضعي الخليط في وعاء حراري على نار هادئة لمدة خمس دقائق، حتى يتكون خليط متجانس، ثم ضعيه جانبا. ضيفي الخل، والبطاطا، وزيت الذرة، والملح، والفلفل الأسود، والماسترد، وباقي المكونات إلى خليط النشا، ثم امزجي جميع المكونات، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي الخليط في وعاء زجاجي، حتى يصبح مايونيز الماسترد الصيامي جاهز للتناول.

طريقة عمل المايونيز بالبيض

المكونات

صفار حبتان من البيض.

٥٠ جرام زيت ذرة.

أربع ملاعق صغيرة من الماسترد.

عشرون جرام من الخل.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

سبعة جرام فلفل أسود.

طريقة التحضير