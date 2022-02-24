نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سري ضعيه على الكيك هيخليها هشة وخفيفة كالقطن وعمرها ما تهبط منك وداعاً لفشل الكيك في المقال التالي
الكيك من أكثر انواع الحلويات التي يحبها الكبار والصغار, وهي من الحلويات الشرقية التي يمكن تحضيرها باكثر من طريقة ولكن دائما ما يشكي السيدات من مشاكل عند تحضير الكيك وهي هبوط الكيك او ان يكون لونها غامق, او ان يكون طعمها غير لذيذ, ويرجع ذلك الي اتباع خطوات خاطئة عند تحضير الكيك, ولذلك خلال هذا المقال سنوضح طريقة عمل الكيك واستخدام مكون سري مع المكونات يجعل الكيك طري وهش ومرتفع, وسنوضح اهم الخطوات التي تساعد في نجاح وصفة الكيك والحصول على نتيجة جيدة.
مكون سري ضعيه على الكيك
ما هي المقادير الصحيحة للكيك الطري الهش
- كوبان من الدقيق الابيض.
- كوب من الحليب.
- كوب من الزيت النباتي.
- كوب من السكر الابيض.
- معلقة نشا.
- معلقة خل.
- معلقة بيكنج بودر.
- ربع معلقة بيكربونات صوديوم.
- رشة ملح.
- اربع حبات من البيض.
- معلقة فانيليا.
طريقة التحضير الصحيحة للكيك الطري الهش
الكيك الطري من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها في البيت والحصول على نتيجة ممتازة وذلك من خلال الخطوات التالية:-
- يوضع البيض مع الفانيليا والسكر في الخلاط وخفق الخليط جيدا لمدة ربع ساعة على الاقل حتى يذوب السكر تماما ويتحول لون الخليط الي الابيض.
- يضاف على الخليط الحليب ويخفق ويوضع الزيت بالتدريج مع الخفق المستمر حتى تتجانس كل المكونات معا.
- تضاف معلقة من الخل حتى تساعد في جعل لون الكيك ابيض وفاتح.
- يتم وضع النشا مع الدقيق وبيكربونات الصوديوم والبيكنج بودر, ويضاف عليهم رشة ملح وتقلب كل المكونات ويتم نخلها على الاقل مرتين للتخلص من اي تكتلات موجودة به.
- يوضع بالتدريج كمية صغيرة من المكونات الجافة على الخليط السائل مع التقليب وتكرار الخطوة حتى يتم مزج كل المكونات معا.
- يصب خليط الكيك في الفرن ويجب ان يكون الفرن ساخن على اعلى درجة حرارة ويترك الكيك في الفرن لمدة ساعة الا ربع.
- لا يجب فتح الفرن على الكيك الا بعد مرور عشرون دقيقة على الاقل لاختبار اذا ما نضجت ام لا.
- يعد تمام النضج يتم اخراجها من الفرن وتترك حتى تبرد وتقطع وتقدم مع الشاي.
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