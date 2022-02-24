مكون سري ضعيه على الكيك هيخليها هشة وخفيفة كالقطن وعمرها ما تهبط منك وداعاً لفشل الكيك

الكيك من أكثر انواع الحلويات التي يحبها الكبار والصغار, وهي من الحلويات الشرقية التي يمكن تحضيرها باكثر من طريقة ولكن دائما ما يشكي السيدات من مشاكل عند تحضير الكيك وهي هبوط الكيك او ان يكون لونها غامق, او ان يكون طعمها غير لذيذ, ويرجع ذلك الي اتباع خطوات خاطئة عند تحضير الكيك, ولذلك خلال هذا المقال سنوضح طريقة عمل الكيك واستخدام مكون سري مع المكونات يجعل الكيك طري وهش ومرتفع, وسنوضح اهم الخطوات التي تساعد في نجاح وصفة الكيك والحصول على نتيجة جيدة.

مكون سري ضعيه على الكيك

ما هي المقادير الصحيحة للكيك الطري الهش

كوبان من الدقيق الابيض.

كوب من الحليب.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من السكر الابيض.

معلقة نشا.

معلقة خل.

معلقة بيكنج بودر.

ربع معلقة بيكربونات صوديوم.

رشة ملح.

اربع حبات من البيض.

معلقة فانيليا.

طريقة التحضير الصحيحة للكيك الطري الهش

الكيك الطري من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها في البيت والحصول على نتيجة ممتازة وذلك من خلال الخطوات التالية:-