نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتي لو عمرك 70 سنة.. كولاجين طبيعي ضعيه على التجاعيد سيجعل وجهك مشدود كالزجاج وستختفي التجاعيد فوراااا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهور التجاعيد حول العين من أكثر المشاكل التي تزعج الكثير من السيدات, ويمكن ان تظهر التجاعيد في سن صغير بسبب استخدام مساحيق التجميل بشكل زائد عن الحد, وتظهر بسبب التعرض لاشعة الشمس الضارة او استخدام مسحضرات عناية غير مناسبة للبشرة, ويبحث الكثير من السيدات عن طريقة طبيعية يمكن استخدامها لعلاج مشاكل العين سواء التجاعيد او الانتفاخات او ترهل الجلد المحيط بالعين, وخلال هذا المقال سنعرض وصفة سحرية فعالة يمكن استخدامها للتخلص من تجاعيد وترهلات الجلد المحيط بالعين.

وصفة القهوة السحرية للتخلص من تجاعيد وترهلات وانتفاخات العين

القهوة من المواد الطبيعية التي تحتوي على مواد مضادة لتأكسد البشرة والتي تساعد في التخلص من الاسمرار الموجود في الجلد المحيط بالعين, وتحتوي على نسبة من مادة الكافيين التي تعمل على ارتفاع نسبة الكولاجين في الجلد وبالتالي التخلص من التجاعيد وتعمل على تقليل الالتهابات وبالتالي تساعد في التخلص من انتفاخات العين, ولتحضير وصفة القهوة السحرية للعين يجب اتباع الاتي:-

يتم وضع معلقة من القهوة مع ربع كوب من ماء الورد.

يضاف على الخليط معلقة من الحليب المجفف ومعلقة من زيت بذور العنب.

يتم تقليب كل المكونات معا وتوزع حول العين ويترك الخليط حول العين حتى يجف, وبعد ذلك يتم تنظيف البشرة.

يجب وضع قطعة من القطن المبللة بماء مثلج تحت العين للتخلص من الهالات السوداء.

ما هي أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من تجاعيد وانتفاخات حول العين

وصفة الكركم والعسل من أفضل الخلطات التي تعمل على التخلص من تجاعيد العين وتغذية الجلد المحيط بالعين والتخلص من الانتفاخات.