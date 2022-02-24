كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن وتنعيمه اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

فرد الشعر بكريم بانثينول من الممكن أن يتم من خلال اتباع الخطوات التحضيرية لكيراتين مميز من البانثينول، حيث تعتبر تلك الطريقة من بين أكثر الطرق الطبيعية والتي لها القدرة على أن تفرد الشعر وتكسبه العديد من الخصائص الأساسية، والتي تعمل على إعطائه المظهر الناعم واللامع، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن أفضل الطرق لفرد الشعر باستعمال كريم البانثينول، والذي له العديد من الفوائد للشعر، كما سنوضح مكونات تلك الوصفة، والطريقة المتبعة للتحضير.

مكونات خلطة كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن

الفرد الجيد الشعر بكريم بانثينول يعتمد على توفر كل المكونات الأساسية لوصفة، والتي من خلالها من الممكن أن يتم تلميع لشعر وتنعيمه، هذ فضلا عن أثر البانثينول المغذي سواء لخصلات الشعر أو بالنسبة لفروة الرأس، ومن خلال الآتي نوضح أهم المكونات الأساسية، والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل كيراتين طبيعي باستعمال مكون البانثينول، بالإمكان الاستعانة بالمكونات الآتية، وهذا ما يكون لعمل أفضل تركيبة طبيعية للشعر، ومن خلال الآتي نوضح أهم تلك المكونات.

ملعقة من مكون كريم بانثينول.

ملعقة من زيت الصبار.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من زيت الزيتون.

كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن

أسهل طريقة من طرق التحضير ما يلي في النقاط القادمة: