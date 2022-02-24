نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كوب دقيق وملعقة نشا أعملي المشبك الدمياطي المقرمش في 10 دقائق أحلي مليون مرة من المحلات في المقال التالي
المشبك الدمياطي أحد أشهر الحلويات المصرية التي يتم تناولها في كل الأوقات وبشكل خاص في مواسم الأعياد والمناسبات المميزة عند المصريين وذلك لانه من الحلويات اللذيذة والموفرة في نفس الوقت والاقتصادية وربما لا تجد شخصا لا يحب تناول هذا المشبك وهو يسمى المشبك الدمياطي نسبة إلى مدينة دمياط الموجودة في مصر والتي تشتهر بعمل هذا المشبك ورغم انه يبدو وكأنه شكله معقد قليلا ولكن يمكن إعداد المشبك الدمياطي في المنزل بطريقة سهلة مكونات موجودة لدينا وسيكون لذيذ و مختلف عن الذي نقوم بشرائها من المحلات.
مكونات إعداد المشبك الدمياطي
عندما ننظر إلى الأشياء الخارج ربما نرى أنها معقدة وصعبة الصنع لأن شكلها يبدو غريبا ولكن عندما نقوم بتجربة الأشياء بشكل مباشر فإننا نكتشف أنها جميلة وسهلة وليس من الصعب عملها ذلك من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها الأعداد المشبك الدمياطي في المنزل:
- أربع أكواب من الدقيق
- أربع ملاعق كبيرة من النشا.
- رشة قليلة جدًا من الملح.
- ملعقة خميرة.
- إضافة ماء بشكل تدريجي حسب احتياج الخليط.
طريقة إعداد المشبك الدمياطي في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد المشبك الدمياطي في المنزل وهذه الخطوات هي:
- أول خطوة نحضر الدقيق ونضيف إليه النشا.
- بعد ذلك نضع ملعقة خميرة داخل كوب من الماء ونحركها حتى تصبح ذائبة بعد ذلك نضيف لها النشا والدقيق حتى يصبح لدينا قوام كريمي يشبه الزبادي نحضر مضرب كهربائي ونقوم بوضع مع البيض حتى لا يتسبب في تكتل للدقيق.
- لا تترك العجينة لمدة 1\2 ساعة تقريبا حتى تنضج.
- بعد ذلك نحضر طاسة كبيرة ونضع فيها بعض من الزيت وننتظر حتى يصبح الزيت ساخنة تماما ثم نضع فيه أقراص العجين بشكل دائري.
يمكن استخدام قمع حتى نعمل على شكل المشبك المتعارف عليه من خلال صب العجين بشكل دائري.
- نضع القرص على النار حتى ينضج وبعد ذلك مغير الاتجاه حتى ينضج من كلا الجهتين ثم نسكب عليه الشيرة التي يتم اعدادها أيضا.
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