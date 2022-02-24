نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز رباني يزيل سواد سنين.. القهوة وزيت جونسون لتبيض وشد البشرة والجسم والتخلص من الاسمرار لبشرة بيضاء كالثلج في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث السيدات دائما عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من اي عيوب بها وجعلها بيضاء خالية من اي عيوب وذلك لان الطرق الطبيعية تكون ففالة وتعد القهوة من أفضل المكونات الطبيعية للبشرة حيث تدخل في تركيب مركبات العناية بالبشرة, وزيت جونسن من الزيوت الخفيفة على البشرة والتي تكسبها نضارة وترطيب عالي, ويبحث الكثير من السيدات عن وصفة مناسبة لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد, ولذلك سنوضح خلال السطور التالية طريقة استخدام القهوة مع زيت جونسون لتبيض البشرة والتخلص من الخطوط التعبيرية الرفيعة.

طريقة عمل وصفة القهوة وزيت جونسون لتبيض البشرة

القهوة لها فوائد هائلة علي البشرة حيث تعمل على تفتيح البشرة بسبب احتوائها على نسبة من مادة الكافين وهو من المواد المهمة جدًا للبشرة, وتعمل على تجديد خلايا البشرة والتخلص من الجلد الميت كما تساعد في التخلص من حبوب البشرة وعلاج التصبغات ولها دور فعال في تحفيز البشرة لانتاج الكولاجين وبالتالي التخلص من تجاعيد البشرة ويمكن تحضير وصفة القهوة وزيت جونسن بخلط معلقة من القهوة مع معلقة من زيت جونسن ومعلقة من السكر الابيض, ومعلقة من العسل, وتقلب كل هذه المكونات معُا وبعد ذلك تفرد على البشرة ويبدأ في تدليك البشرة بحركات دائرية لازالة بقايا الجلد الميت, وبعد ذلك يترك الخليط عشر دقائق وتشطف البشرة.

طريقة استخدام القهوة مع النشا لتفتيح البشرة

القهوة مع النشا من أقوي الخلطات التي تساعد في التخلص من اسمرار البشرة الناتج عن اشعة الشمس او عن الحبوب, وتساعد في التخلص من خطوط البشرة التي تظهر مع التقدم في السن, وتكسب البشرة نضارة وصحة, ويمكن استخدام هذه الخلطة بشكل يومي دون القلق من الـتأثير على البشرة بشكل سلبي ويتم تحضير الخلط بمزج ربع كوب من الماء مع معلقة نشا ويرفع الخليط على النار حتى يصبح القوام ثقيل ويضاف عليه معلقة من القهوة وتقلب كل المكونات ويوضع الخليط على بشرة نظيفة كل يوم ويترك حتى يجف ويتم شطف البشرة.