نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي بنفسك حمام كريم طبيعي منزلي لعلاج جفاف الشعر وفرده وتنعيمه وجعله طري وزي الحرير بدون ضرر في المقال التالي
ترغب كل فتاة في الحصول على شعر ناعم ويكون صحي وقوي فمن المعروف أن جمال الشعر يكون تاج بالنسبة للمرأة يمكنها أن تتحلى به لذلك الشعر المجعد أو الخشن يعتبر من المشاكل الكبيرة، التي تسعى كل فتاة تعاني منه في الحصول على العلاج المناسب الذي يجعلنا نحصل على شعر ناعم وقد توجد عدة مشكلات تتعلق بالشعر، ومن ضمن هذه المشاكل هي مشكلة الجفاف ووجود قشرة الرأس وحدوث إلتهابات أو حساسية بفروة الرأس وكذلك مشكلة الشعر المتقصف وهيشانه.
وأيضا تساقط الشعر بشكل ملحوظ ووجود الشعر الأبيض أو مشكلة الشيب ومشكلة الصلع أي وجود فراغات في مقدمة الرأس، فكل هذا قد يجعل الفتاة تشعر بالإكتئاب والخجل فتبحث عن علاج سريع لكل هذه المشكلات فيمكنهم أن يستخدموا بعض الكريمات أو الشامبوهات أو الزيوت، ولكن الحل المناسب للإستخدام هو الكريمات لذلك يقومون بشرائها جاهزة من المحلات فهي لها ماركات مختلفة جميعها تساعد على علاج جفاف الشعر وتجعله ناعم جدا.
مكونات حمام كريم طبيعي للشعر
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من المايونيز.
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
- ثمرة واحدة من الموز.
- ملعقتان كبيرتان من زيت البابونج.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
طريقة عمل حمام كريم طبيعي للشعر
- نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ثمرة واحدة من الموز ولابد من تقشيرها أولا ثم يتم تقطيعها على شكل مكعبات صغيرة الحجم وقومي بهرسها بإستخدام الشوكة حتى تكون ناعمة جدا ولا يكون به أي قطعة أو تكتلات.
- ثم نقوم بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من المايونيز ونضع ملعقتان كبيرتان من الزبادي وبعد ذلك قومي بوضع ملعقتان كبيرتان من زيت البابونج وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ونضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع ثم يتم مزج كل هذه المكونات مع بعض بإستخدام ملعقة للحصول على مزيج ثم نقوم بوضع هذه الخلطة علي الشعر بشكل جيد ونضع قبعة عليه.
- ثم نترك الشعر بهذه الطريقة لمدة ساعتين تقريبا وبعد ذلك قومي بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر والشامبو وتكرر هذه الخلطة مرة واحدة في الإسبوع.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ