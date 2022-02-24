أسرع طريقة لتحضير بسكويت البرازق الهش والخفيف و المقرمش و المغذي بدون بيض

طريقة تحضير بسكويت البرازق أصبح هذا النوع من أكثر المقبلات الشهية التي تقدم في الأفران والمخابز، حيث يعد هذا البسكويت من المقبلات المغذية جداً والتي يعشقها كل من يتذوقها، فهي لعشاق السمسم فمن أهم المكونات التي يتم يحتوى عليها البسكويت هو السمسم المحمص، ولكن بسكويت البرازق يحتاج إلى طريقة مخصوصة مختلفة عن الطريقة المعتادة للبسكويت، لذلك تبحث السيدات دائما عن الطريقة الأصلية لتحضير بسكويت البرازق من المنزل.

مقادير بسكويت البرازق

أصبحت الطرق المعتادة لتحضير البسكويت من أكثر الوجبات الغير محببه وغير شهية عند عدد كبير من الأطفال، لذلك تحرص جميع السيدات بالبحث عن طرق جديدة ومختلفة لتحضير البسكويت فهناك العديد من الأنواع والنكهات، وسنقدم لكم بسكويت البرازق يعد من البسكويت المميز ويحتاج إلى مكونات مخصوصة في تحضيره يتميز بعجينتة الناعمة و المقرمشة جدا وتكون من مكونات مغدية جدًا وهي:

3 أكواب ونصف من الدقيق الأبيض (ما يعادل 500 جرام).

كوب من السمنة الباردة (ما يعادل 250 جرام).

نصف كوب من السكر الأبيض(ما يعادل 100 جرام).

3 معالق كبيرة من الشربات.

2 كوب من السمسم (ما يعادل 300 جرام).

كوب من الماء (ما يعادل 125 مل).

ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.

ربع كوب من الفستق المجروش (اختياري).

طريقة تحضير بسكويت البرازق

بسكويت البرازق من أشهى المقبلات التي يمكنك تحضيرها من المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك او تخضيرها في الاحتفالات والمناسبات الاعياد، فهي من المقبلات الشهية شكلا وطعم، فهي من الوصفات السورية الشهيرة، مكونات تحضيره بسيطة جدًا كما شاهدنا، و أيضا طريقة تحضيرها بسيطة لن تبذلي مجهود كبير في تحضيرها، طريقة التحضير هي: