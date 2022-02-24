معجزة الخلطة اليابانية لتفتيح وتبييض الوجه والرقبة وازالة البقع والتصبغات في دقائق

تفتيح البشرة من أكثر الأشياء التي تسعى إليها كل إمرأة حيث أن البشرة البيضاء من أكثر ما يميزها ويجعلها جذابة لذلك الكل يرغب في الحصول على بشرة نقية وتكون صافية وخالية من المشاكل، والشئ الوحيد الذي يساعد على ذلك هي الخلطة اليابانية فمن المعروف أن اليابان يتمتعون ببشرة بيضاء مشرقة ونضرة، وبسبب هذا تبحث جميع الفتيات والسيدات عن الخلطات اليابانية لكي تساعدهم في الحصول على النتيجة المطلوبة وبجانب هذا أن لا يكون لها أي أضرار سلبية، مثلما يحدث عند إستخدام الكريمات التي تعمل على تبييض الوجه وأن هذه الكريمات تساعد على التفتيح بالفعل، ولكن بعد مرور فترة من الوقت ومع كثرة إستعمالها قد تظهر آثار سلبية على البشرة يصعب علاجها فيما بعد، فمثلا قد يلتهب الجلد بسبب إحتواء كريمات التفتيح على مواد كيميائية ضارة، لذلك وتجنبا لحدوث كل هذا تلجأ النساء الى إستعمال وصفة من الوصفات الطبيعية التي يكون لها دور كبير في تبييض الوجه وبشكل سريع، وكما ذكرنا الوصفة اليابانية هي التي يكون لها القدرة في الحصول على ذلك كما أنها تعمل علي علاج العديد من مشكلات البشرة، مثل أنها تعالج حب الشباب وتزيل البقع الداكنة والكلف وتتخلص من وجود الهالات السوداء وغير ذلك الكثير.

مكونات الخلطة اليابانية لتبييض البشرة

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الأرز المصري.

نصف كوب كبير من الماء.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل الخلطة اليابانية لتبييض البشرة