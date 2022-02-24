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عمر شويل - جدة بكل تكاتها وأسرارها أعملي الجلاش باللحمة المفرومة بطريقة طرية ومورقة وطعم لذيذ وشهي - ثقفني
صينية الجلاش باللحمة المفرومة من ألذ الأكلات التي يعشقها كل الأشخاص بلا إستثناء وبالتحديد صغار السن حيث أن هذه الأكلة تكون مميزة بمذاق لذيذ وشهي ولها نكهة جميلة، وعادة يتم تقديمها في وجبة الغذاء أو العشاء وأن الجلاش عامة يكون عبارة عن رقائق تكون طرية جدا ورقيقة جدا ويمكن إستخدامه في عمل العديد من الوصفات المختلفة، سواء وصفات مالحة أو حلوة فمن الممكن أن نقوم بعمل الجلاش باللحمة المفرومة بالكثير من الأشكال المختلفة، فيمكن أن يتم عمله في صينية تكون على شكل دائري أو مربع ويمكن أن نقوم بعمله في الفرن أو على البوتاجاز.
مكونات صينية الجلاش باللحمة المفرومة
- إثنان باكيت من الجلاش.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبتان كبيرتان الحجم من البصل.
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.
- ثمرة واحدة من الجزر.
- ثمرتان من الطماطم المبشور.
- كمية مناسبة من السمنة.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.
طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة
- نقوم بتجهيز اللحمة المفرومة وهذا من خلال تجهيز طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة وعند تسخينها نضع ربع كيلو من اللحمة المفرومة ونضيف إليها رشة من الملح والفلفل الأسود.
- ويتم تقليبها حتى يتغير لون اللحمة ثم قومي بإضافة حبتان كبيرتان الحجم من البصل بشرط أن يكون البصل مفروم ونقوم بتقليبه مع اللحمة لمدة خمس دقائق تقريبا.
- ثم نضع ثمرة واحدة من الجزر المبشور وثمرة واحدة من الفلفل الأخضر ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم وقومي بتقليبهم ونضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.
- ونضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر وجوزة الطيب والزنجبيل وفي النهاية نضيف ثمرتان من الطماطم المبشور ونقوم بتقليبهم جميع المكونات مع بعضها ونتركها لمدة دقيقتين ثم يتم رفعها من على النار.
- ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية مناسبة ويتم دهنها بالسمنة ونضع باكيت من رقائق الجلاش بشرط أن يتم دهن الرقائق بالسمنة.
- وقومي بوضع خلطة اللحمة ثم نضع الباكيت الآخر من الجلاش بنفس الطريقة وبتم تقطيعها على شكل مربعات ويتم إدخالها في الفرن حتى تكون باللون الذهبي.
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