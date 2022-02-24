بكل تكاتها وأسرارها أعملي الجلاش باللحمة المفرومة بطريقة طرية ومورقة وطعم لذيذ وشهي

صينية الجلاش باللحمة المفرومة من ألذ الأكلات التي يعشقها كل الأشخاص بلا إستثناء وبالتحديد صغار السن حيث أن هذه الأكلة تكون مميزة بمذاق لذيذ وشهي ولها نكهة جميلة، وعادة يتم تقديمها في وجبة الغذاء أو العشاء وأن الجلاش عامة يكون عبارة عن رقائق تكون طرية جدا ورقيقة جدا ويمكن إستخدامه في عمل العديد من الوصفات المختلفة، سواء وصفات مالحة أو حلوة فمن الممكن أن نقوم بعمل الجلاش باللحمة المفرومة بالكثير من الأشكال المختلفة، فيمكن أن يتم عمله في صينية تكون على شكل دائري أو مربع ويمكن أن نقوم بعمله في الفرن أو على البوتاجاز.

مكونات صينية الجلاش باللحمة المفرومة

إثنان باكيت من الجلاش.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثمرة واحدة من الجزر.

ثمرتان من الطماطم المبشور.

كمية مناسبة من السمنة.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.

طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة