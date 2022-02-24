بخلطة المحشي السرية أعملي محشي الكوسة على الطريقة المصرية الأصيلة بطعم ومذاق يجنن

محشي الكوسة من أطعم وأجمل أنواع المحاشي والتي يعشقه عدد كبير من الناس سواء الكبار أو الصغار فهو من المحاشي المعروفة في العديد من البلاد العربية وفي مصر بالأخص، فيقومون جميع المصريين بعمله في المناسبات والعزائم ونجد عدد كبير من الناس يقومون بعمله بشكل إسبوعي فهذا فوجوده يعتبر عادة بالنسبة لهم، وعادة يتم تقديمه بجانب أي أكلة من الأكلات الأساسية مثل صينية البطاطس بالفراخ أو باللحمة أو طبق من الملوخية والسلطة وغير ذلك الكثير.

مكونات تقوير محشي الكوسة

كيلو من الكوسة صغيرة الحجم.

مقوار مناسب لتقوير الكوسة.

سكينة.

ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الأرز المصري.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثمرتان من الطماطم.

ثمرة واحدة من الجزر.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

حزمة واحدة من الكزبرة الخضراء.

كمية قليلة من الشبت المفروم.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود وبهارات اللحمة.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والبابريكا.

ربع كوب كبير من عصير الطماطم.

مكعب من المرقة.

كمية مناسبة من الشوربة.

طريقة عمل تقوير وحشي الكوسة