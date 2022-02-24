أقوي من الكولاجين.. كريم لبان الدكر دهنه منه هتنور وتشد البشرة والجسم وهتزيل البقع والتجاعيد في 3 أيام

كيفية تحضير كريم لبان الدكر هي الأكثر بحثًا عبر مؤشر البحث “جوجل”، حيث قامت الكثير من الفتيات باستخدام الكريم للحصول على بشرة ناعمة جذابة وخالية من أي شوائب وخاصة من التجاعيد والخطوط المزعجة، وكان هذا الكريم أفضل من أي كريمات أخرى قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة، كما أنه يغنيك عن اللجوء إلى الكولاجين فهو يمد البشرة بالكولاجين الذي تحتاج إليه في تجديد خلاياها والتخلص من أي جلد ميت أو زائد.

كيفية تحضير كريم لبان الدكر

مكونات الطريقة:-

نصف كوب كبير من زبدة الكاكاو المطحون.

كوب صغير من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من كل من زيت اللوز الحلو وزيت الجوجوبا.

عدة قطرات من زيت لبان عطري.

خطوات تحضير الكريم:-

قومي بوضع كمية من زيت جوز الهند وزيت الكاكاو في وعاء مناسب وضعيه بداخل الميكروويف أو على النار حتى يذوب قليلًا.

بعد ذلك أضيفي كل من زيت اللوز الحلو وزيت الجوجوبا إلى الخليط السابق وضعيه بداخل الثلاجة حتى تصبح المكونات متماسكة تمامًا.

اتركي المزيج يبرد قليلًا ثم ضعيه داخل الثلاجة حتى يتجمد وأخرجيه ثم ضعيه بداخل الخلاط حتى يصبح قوامه كريمي الملمس ثم أضيفي إليه زيت اللبان وقلبي جيدًا.

أحضري برطمان زجاجي صغير محكم الغلق وقومي بوضع المزيج بداخله وأغلقيه حتى وقت الاستخدام.

افردي الكريم على بشرتك مرة واحدة صباحًا ومرة مساءً واستمري على هذه الوصفة لمدة شهر كامل.

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