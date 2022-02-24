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عمر شويل - جدة أعملي المندي بالفراخ والأرز البسمتي على أصوله بالطريقة السعودية بخلطة وطعم لذيذ وشهي - ثقفني
يعتبر المندي من أشهر الأكلات العربية حيث أن الدولة التي قامت بعمل المندي لأول مرة هي اليمن من ثم إنتشرت بكثرة في دول الخليج وخاصة في السعودية، لذلك يطلق عليها أحيانا إسم المندي السعودي ولكن في هذه الدولة يستخدمون في عمل المندي الدجاج أو البتلو أو اللحمة الضاني فهذه الأكلة تشبه كثيرا طريقة الكبسة السعودي، لأن الكبسة تكون عبارة عن أرز بسمتي وقطع من اللحمة وعدد من البهارات فقد تلعب البهارات دورا كبيرا في هذه الأكلة سواء المندي أو الكبسة فهي التي تجعلها مميزة بنكهة ورائحة جذابة.
مكونات المندي بالفراخ
- دجاجة واحدة.
- كوبان كبيران من الارز البسمتي.
- أربع أكواب كبيرة الحجم من شوربة الدجاج.
- بصلة واحدة كبيرة الحجم.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
- ملعقتان كبيرتان من السمنة.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بودرة الزعفران.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.
- عود قرفة.
- خمس فصوص من الحبهان وورق اللورا.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرنفل المطحون.
- ملعقتان صغيرتان من بهارات المندي.
طريقة عمل المندي بالفراخ
- نقوم بتقطيع الدجاجة إلى أربع أجزاء ويتم غسلهم جيدا بالماء ونحضر طبق عميق ونضع به ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات المندي، وملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من بودرة الزعفران وملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
- ونضيف ملعقتان كبيرتان من الماء ويتم تقليبهم مع بعض وقومي بعمل شقوق في الفراخ ونضعها في هذه التتبيلة ونتركها في الثلاجه لمدة ساعتين تقريبا.
- وبعد ذلك نحضر وعاء كبير ونضعه على النار ونضع به ملعقتان كبيرتان من السمنة ونضيف عود القرفة والقرنفل والحبهان وورق اللورا وبهارات المندي وبودرة الزعفران والملح والفلفل الأسود.
- ثم نضع بصلة واحدة مفرومة ويتم تقليبها مع البهارات وقبل تغيير لونها نضيف الأرز بشرط أن يكون منقوع ونستمر في التقليب ويتم إضافة الشوربة ونتركه حتى يتم تسويته جيدا.
- وفي هذا الوقت يتم تجهيز صينية مناسبة وقومي بوضع قطع الفراخ بها ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى يتم تسوية الفراخ ويكون لونها ذهبي غامق.
- وبعد ذلك نحضر طبق مسطح وكبير ونضع به كمية الأرز البسمتي الذي تم تسويته جيدا ونضيف إليه قطع الفراخ المشوية ويقدم بهذا الشكل.
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