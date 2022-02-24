نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة قطنية ومورقة توريق أعملي الباتيه بالجبنة في المنزل بطعم هش ولذيذ وأحلى من الجاهز في المقال التالي
عمر شويل - جدة بعجينة قطنية ومورقة توريق أعملي الباتيه بالجبنة في المنزل بطعم هش ولذيذ وأحلى من الجاهز - ثقفني
يعد الباتيه بالجبنة من احلى وأخف المخبوزات التى يعشقها الأطفال والكبار ويفضلونها كثيراً كوجبة للإفطار أو للعشاء، ويتمتع الباتيه بمذاق مميز ولذيذ، وتحتوي وجبة الباتيه بالجبنة على قيمة غذائية متكاملة بالنسبة للأطفال نفس م الوجبات الخاصة والخفيفة خلال فترة اليوم الدراسي حيث يعطيهم الطاقة التى تكفيهم طوال اليوم، وقد تظن بعض الأمهات أن طريقة تحضيره صعبة لكنها سهلة للغاية، سوف نقوم بتحضيره بطريقة سهلة وبسيطة.
طريقة تحضير الباتيه بالجبنة والزيتون
المقادير:-
- ٤ اكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- كوب الا ربع كوب من الحليب الدافئ.
- كوب الا ربع من الماء الدافئ.
- ربع كوب من الزبدة السائلة.
- بيضة واحدة.
- ملعقتين كبيرتين من السكر.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- رشة ملح.
مقادير الحشوة:-
- جبن فيتا أو اسطنبولي حسب الرغبة.
- كوب من الزيتون الأسود المخلي.
- مقادير دهن الوجه:-
- حليب.
- قهوة سريعة الذوبان.
- سمسم أو حبة البركة.
طريقة التحضير
- في بولة كبير نقوم بوضع الماء والحليب الدافئ مع الخميرة والسكر ثم نقوم بإضافة البيضة ونقلب جيدا.
- يضاف كمية الدقيق تدريجياً ثم يتم عجن الخليط جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً ونحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- تغطى العجين وتترك لمدة ٣٠ دقيقة حتى تختمر جيداً.
- بعد الوقت المحدد نقوم بوضع الزبدة السائلة ونقوم بالعجن مرة أخرى ثم تترك ٣٠ دقيقة لتختمر مرة أخرى.
- نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش دقيق وتفرد باستخدام النشابة على شكل مستطيل ثم نقوم بدهن العجينة المفرودة بفرشاة من الزبدة وتلم العجينة ثم نفرد مرة أخرى ودهنها بالزبدة وتفرد مرة أخري وتلم وتفرد اخر مرة مستطيل وتقطع العجينة الى أشكال مستطيلة.
- نقوم بإضافة حشوة الجبنة والزيتون وتلف العجين وتغلق جيداً ونستمر حتى تنتهى كل كمية الباتيه.
- نقوم بتحضير صينية مدهونة وتوضع قطع الباتيه بالجبنة ونقوم بتذويب القهوة سريعة الذوبان مع الحليب ونقلب جيداً وتدهن بها قطع الباتيه ويرش عليها السمسم وحبة البركة.
- وتترك حتى تسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ثم توضع الصينية في الفرن وتترك لمدة ٢٠ دقيقة أو حتى تنضج.
- يقدم الباتيه مع الشاي أو الحليب الساخن.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ