نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر القهوة الرهيب لتفتيح وتقشير اليدين وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة من أول دلكة في المقال التالي
تعاني الغالبية العظمي من الفتيات من وجود بعض المناطق التي تبدو بلون أغمق في الجسم وتعتبر هذه المشكلة من اكثر الأشياء التي تعاني منها الغالبية العظمى من الفتيات وتبحث هؤلاء الفتيات عن العديد من الإستخدامات التي تعمل على تفتيح هذه المناطق، وتعتبر من المناطق التي تبدو بلون أغمق هي منطقة اليدين والرجلين التي تبدو بلون أغمق وتسبب العديد من الإحراج لهؤلاء الفتيات، وتعد هذه المشكلة من المشكلات الكبرى التي تدفع العديد من الفتيات إلى إستخدام بعض الإستخدامات الضارة على الجلد.
وتعتبر من أكثر الإستخدامات التي تلجأ إلى إستخدامها هؤلاء الفتيات هي إستخدام خلطات الكريمات التي تحتوي هذه الكريمات على العديد من المواد الكيميائية التي تعمل على تآكل الطبقة السطحية بالجلد وتعمل على تكوين حبوب تحت الجلد وتجعل منطقة اليدين تظهر بشكل غير مقبول، والبعض الآخر من الفتيات يقوم بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام العديد من المستحضرات والمركبات التي تقدمها بأغلى الأسعار وتعتبر هذه الطريقة من الطرق المكلفة بالإضافة إلى أن هذه المستحضرات غير صالحة ومن المحتمل أن تسبب العديد من المشكلات مع مرور الوقت.
مكونات خلطة القهوة لتفتيح اليدين
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- ملعقة واحدة صغيرة من القهوة.
- ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.
طريقة عمل خلطة القهوة لتفتيح اليدين
- عليكي أولا بتحضير طبق متوسط الحجم ونظيف وضعي به السكر مع القهوة وقومي بتقليب المكونين مع بعضهما جيدا.
- بعد تقليبهما جيدا قومي بإضافة الحليب السائل مع عصير الليمون وقومي بتقليبهم جيدا حتى تتمكني من الحصول على قوام كريمي.
- بعد الحصول على هذا القوام قومي بوضعه على اليدين مع العلم أثناء وضعك لهذه الخلطة قومي بفرك يدك جيدا وأتركي هذه الخلطة على يدك لمدة ثلاثون دقيقة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل يدك جيدا بالماء البارد وإستخدمي المرطب المناسب لنوع جلدك، وقومي بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في كل إسبوع وسوف تلاحظين النتيجة المبهرة التي تحلمين بها خلال عشرة أيام فقط.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ