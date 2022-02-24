مقشر القهوة الرهيب لتفتيح وتقشير اليدين وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة من أول دلكة

تعاني الغالبية العظمي من الفتيات من وجود بعض المناطق التي تبدو بلون أغمق في الجسم وتعتبر هذه المشكلة من اكثر الأشياء التي تعاني منها الغالبية العظمى من الفتيات وتبحث هؤلاء الفتيات عن العديد من الإستخدامات التي تعمل على تفتيح هذه المناطق، وتعتبر من المناطق التي تبدو بلون أغمق هي منطقة اليدين والرجلين التي تبدو بلون أغمق وتسبب العديد من الإحراج لهؤلاء الفتيات، وتعد هذه المشكلة من المشكلات الكبرى التي تدفع العديد من الفتيات إلى إستخدام بعض الإستخدامات الضارة على الجلد.

وتعتبر من أكثر الإستخدامات التي تلجأ إلى إستخدامها هؤلاء الفتيات هي إستخدام خلطات الكريمات التي تحتوي هذه الكريمات على العديد من المواد الكيميائية التي تعمل على تآكل الطبقة السطحية بالجلد وتعمل على تكوين حبوب تحت الجلد وتجعل منطقة اليدين تظهر بشكل غير مقبول، والبعض الآخر من الفتيات يقوم بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام العديد من المستحضرات والمركبات التي تقدمها بأغلى الأسعار وتعتبر هذه الطريقة من الطرق المكلفة بالإضافة إلى أن هذه المستحضرات غير صالحة ومن المحتمل أن تسبب العديد من المشكلات مع مرور الوقت.

مكونات خلطة القهوة لتفتيح اليدين

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.

طريقة عمل خلطة القهوة لتفتيح اليدين