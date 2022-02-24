بالتتبيلة السرية أعملي شاورما اللحمة بكل تكاتها وأسرارها بطعم وريحة ألذ من المطاعم

من أكثر المأكولات التي يقبل على تناولها العديد من الناس هي الشاورما خاصة الأطفال حيث يعملون على تناول الشاورما بجميع أنواعها، ويوجد هناك العديد من الأشكال التي تأخذها الشاورما لتقديمها حيث يوجد البعض من الناس يقومون بتقديم الشاورما على هيئة ساندوتشات أو على هيئة طبق ويمكننا تناوله مع العيش، بالإضافة إلى إمكاننا تناول الشاورما إما باللحمة أو بالفراخ وفي جميع حالاتها تبدو بطعم جميل ورائع وتعتبر شاورما اللحمة من أنواع الشاورما اللذيذة التي تبدو بطعم جميل ورائع يمكننا تناولها في العديد من الأوقات.

حيث يوجد البعض من الناس يقومون بتناول ساندوتشات الشاورما في وجبات الغذاء مع بعض المقبلات الإضافية مثل البطاطس أو المخللات أوغيرها من المقبلات الأخرى، ويوجد البعض الأخر من الناس يقومون بتناول ساندوتشات الشاورما في وجبات العشاء مع مقبلات عديدة أخرى مثل الكاتشب أو المكرونة أو غيرها من الإضافات الجانبية التي تعمل على فتح الشهية بجانب هذا الطعام، ويعتبر الأساس في الطعم اللذيذ للشاورما اللحمة هي التتبيلة التي يمكننا تتبيل اللحمة بها للحصول على الطعم الرائع الذي نقوم بتناوله في بعض المحلات الخارجية.

مكونات شاورما اللحمة

نصف كيلو من اللحمة المقطعة إلى قطع تشبه الشرائح.

حبتان من البصل شرائح.

حبتان من الطماطم شرائح.

حبتان من الفلفل الأخضر شرائح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.

طريقة عمل شاورما اللحمة