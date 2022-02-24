بدون فرن طريقة بيتزا الطاسه في المنزل في ١٠ دقائق

تعتبر بيتزا الطاسة من المأكولات ذات المذاق الشهي والتي يتم تحضيرها بكل سهولة في المطبخ كما أنها غير مكلفة بخلاف طريقة البيتزا العادية ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير بيتزا الطاسة بكل سهولة في المنزل.

مقادير تحضير بيتزا الطاسة:

يتم تحضير بيتزا الطاسة بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتلك المقادير هي كلًا من التالي:

كأسان من الدقيق. كأس من الزيت. ملعقة من الخميرة الفورية. ملعقة من اللبن البودرة. رشة من السكر. ملعقة صغيرة من الملح. مياه من أجل العجن.

مقادير الوجه:

يتم تحضير الوجه بمقادير بسيطة للغاية وتلك المقادير هي كلًا من التالي:

صوص البيتزا.

تونة.

بصل.

فلفل رومي.

حلقات من الزيتون الأسود.

جبنة رومي.

جبنة موتزاريلا.

خطوات تحضير بيتزا الطاسة

يتم تحضير بيتزا الطاسة بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق ويتم تحضير بيتزا الطاسة باتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من الدقيق واللبن البودرة والخميرة والسكر والملح.

يتم إضافة الزيت والمياه ويتم التقليب لحين الحصول على عجينة.

القيام بوضع غطاء على الخميرة وتركها لحين أن تختمر بشكل نهائي.

القيام بتقطيع العجينة إلى كرات ثم يتم فردها بالاعتماد على النشابة.

يتم تزيين الوجه بصوص البيتزا ثم يتم إضافة الفلفل الرومي والزيتون والجبنة الرومي والموتزاريلا.

ويمكن أيضًا إضافة خليط التونة والبصل والفلفل الرومي والزيتون والجبنة الرومي والموتزاريلا.

يتم وضع العجينة بالصوص في مقلاة ثم يتم رفعها على النار وتركها لحين أن تنضج العجينة والمقادير بشكل نهائي.

مقادير تحضير صلصة البيتزا:

ملعقة كبيرة من الزبدة. ملعقة من زيت الزيتون. بصلة حجمها صغير. فصان من الثوم. فلفل أخضر. عشرة حبات من الطماطم. ملعقتان من معجون الطماطم. ملعقة من السكر. ملعقة من الملح. ملعقة من الأوريجانو. ملعقة من الريحان. نصف ملعقة من الفلفل الأسود. ملعقة من الشطة.

طريقة التحضير:

الحصول على إناء ثم يتم وضع فيه الزبدة والزيت ويتم رفعهم على النار.