طريقة عمل السبانخ باللحمة بالطريقة المميزة والشهية

تعد السبانخ من النباتات الخضراء الورقية. والتى تحتوى على قيمة غذائية عالية والعناصر الهامة وخاصة عنصر الحديد الهام والضروري لصحة الجسم. وتعد السبانخ من الاكلات المصرية المفضلة لدى الكثير لما تتميز بة من طعم ومذاق رائع وجميل. وتعد السبانخ بعدة طرق ووصفات مختلفة حسب الرغبة والاذواق ويمكن اعدادها صيامى اى سادة او باللحم المفروم وكذلك اللحم المقطع الى قطع وسوف نذكر فى هذا المقال طريقة السبانخ قطع اللحم بالطريقة الشهية واللذيذة.

خطوات تحضير السبانخ باللحمة

سوف نوضح خلال هذا المقال افضل طرق عمل السبانخ باللحمة من خلال موقع ثقفنى المميز . وذلك بطريقة سهلة وشهية فى عمل السبانخ على الطريقة المصرية القديمة المميزة. وتوضيح المكونات الاساسية اللازمة فى عمل السبانخ والتى تعطى الطعم الرائع والشهى وذلك فى السطور التالية.

مكونات السبانخ باللحمة

مقدار كيلو من السبانخ والكمية حسب الرغبة.

ثم مقدار كيلو من اللحم مقطع الى قطع حسب الرغبة.

مع نصف كيلو من الطماطم المفرومة.

كذلك حبتان من البصل المفروم.

ثم أربع فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة من الفلفل الأسود.

كذلك ملعقة من الملح حسب الرغبة

ايضا ملعقتان من الكزبرة الناعمة.

ثلاث ملاعق من الزبدة او السمن.

ملعقتان من الزيت.

اربع ورقات من اللورى.

ثلاث حبات من القرفة.

حبة من البصل مكعبات.

طريقة وخطوات عمل السبانخ باللحمة