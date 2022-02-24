بملعقة نشا حضري كريم أساس طبيعي من صنع يديكي خافي لعيوب البشرة ويوحد لونها

كريم أساس طبيعي من أم المستحضرات التي لا بد وأن تكون متوفرة لدى كل سيدة، ومن الممكن أن يتم عمل كريمات الأساس بكل سهولة في البيت، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أقوى طريقة من الممكن أن توفر لكل فتة كريم الأساس الخاص بها في البيت ومن دون أن يكون هناك استعمال لأي مادة من المواد الحافظة، ومن خلال الآتي نوضح المقدار الأساسي والذي من خلاله من الممكن أن نقوم بعمل أفضل تركيبة كريمية تخفي العديد من عيوب البشرة وتحقق مستوى النضارة المطلوب مع بيان أهم الطرق الأساسية للتحضير السريع للكريم.

مكونات عمل كريم أساس طبيعي

من أسهل الكريمات التي من الممكن أن تقومي بإعدادها في المنزل بنفسك، ومن خلال تلك الفقرة نوضح أهم المعلومات والتي من خلالها سيكون من السهل عليك التحضير السريع لتلك التركيبة الكريمية البسيطة، ومن خلال الآتي نوضح مكونات خليط مميز يعمل على تفتيح البشرة، وعلاج عيوب البشرة وتوحيد اللون للبشرة، أهم المكونات التي تسهم في عمل كريم الأساس ما يلي:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت اللافندر.

ملعقة من زيت الياسمين.

ملعقة من أي نوع كريم مرطب.

ملعقة من بودرة التلك.

كريم أساس طبيعي بملعقة نشا

من الممكن أن يتم عمل كريم الأساس الطبيعي من خلال اتباع الخطوات القادمة:

الخطوة الأولى تكون من خلال الإذابة للفازلين بشكل كامل باستعمال حمام مائي.

يتم وضع كمية النشا المتوفرة مع التقليب.

يتم تخفيف المكونات بالزيوت الطبيعية.

بقية المكونات تضاف بشكل تدريجي والتقليب المسامر حتى نحصل على تركيبة كريمية مميزة لها القدرة على التحسين من لون البشرة.

الخليط من الممكن أن يستعمل في علاج العديد من عيوب البشرة والتي من أهمها جفاف البشرة والمظهر الباهت لها.

يعمل هذا الخليط على استعادة نضارة البشرة وإخفاء ما بها من العيوب.

التطبيق لطبقة خفيفة من هذا الكريم من الممكن أن تعالج العديد من المشكلات بالبشرة، ومن الممكن التخلص نهائيا من مشكلة تصبغ البشرة باستعمال الكريم.

كريم أساس يمكن اعدادة بكل سهولة في البيت بواسطة مواد طبيعية ليس بها أي مواد كيميائية تضر بالبشرة، كما أن هناك بعض النصائح يجب اتباعها عند وضع كريم الأساس وهي قبل وضع الفاونديشن علي البشرة لا بد من ترطيب البشرة بأي مرطب موجود لديكي كما يجب توزيع الكريم علي البشرة بصورة دائرية.