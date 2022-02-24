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عمر شويل - جدة بكوب دقيق واحد اعملي الباستا فلورا بالمربى بمكونات اقتصادية وطعم لذيذ في دقائق - ثقفني
تعتبر الباستا فلورا من ألذ وأسهل الحلويات في الطعم والتحضير، فهي لا تاخذ وقت في التحضير وخفيفة ولذلك يحبها الجميع الكبار والصغار، والباستا فلورا هي نوع من الحلويات اليونانية التقليدية وتسمي بفطائر المربي، ومناسبة جدا في المناسبات والعزومات ولا يخلوا اي منزل منها وفي هذا المقال نقدم طريقة بسيطة لعمل الباستا فلورا.
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربي.
مكونات الباستا فلورا بالمربي:
- كوب كبيرة من الزبدة السايحة أو السمنة علي حسب الرغبة.
- نصف كوب من السكر البودرة المطحون وناعم جدا.
- 2 بيضة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الڤانيليا.
- نصف كيس من الباكينج بودر.
- علبة من مربي المشمش أو مربي الفراولة والكمية علي حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من عصير البرتقال مبشور.
- كوب كبيرة من الدقيق.
طريقة تحضير لعمل الباستا فلورا:
- في الخلاط الكهربي قومي بوضع جميع المكونات في وعاء عميق ويعجبن باليد او بالكهرباء علي حسب الرغبة.
- ثم نضع به السكر ونضع الملح ثم نضع الزبدة السايحة أو السمنة علي حسب الرغبة،
- ثم نخلط هذة المكونات جيدا في الخلاط الكهربائي، حتي يصبح القوام ثقيل مثل الكريمة ثم نضيف البيض ثم نستمر في الخلط جيدا.
- ثم نضيف الدقيق تدريجياً حتي يثقل إلي ان تصبح عجينة طرية ومتماسكة وهشة.
- ثم نحضر صينية الفرن أو صينية بايركس علي حسب ما لديكي أو رغبتك، ثم ندهنها بالسمنة أو الزيت علي حسب الرغبة.
- ثم نضع في قاع الصينية نصف أو ثلث العجينة الطرية ونوزعها جيدا بأستخدام النشابة أو باليد.
- ثم نضع عليها طبقة من مربي المشمش أو مربي الفراولة علي حسب ما لديكي ونوزعها جيدا.
- ثم نضع فوقها طبقة اخري من العجينة المتبقية ونقطعها إلي شرائح طويلة، ثم نضعها ونرتبها علي شكل مربعات متساوية لأنها تعطي شكل افضل وجميل للصينية.
- ثم نضع الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها حتي يتحمر قاع الفطيرة وأطرافها.
- ثم ندخلها في شواية الفرن حتي يتحمر وجهها وتصبح مستوية تماما.
- ثم نخرجها من الفرن ونتركها ساعة حتي تبرد تماما وبالهنا والشفا.
وتقدم الباستا فلورا باردة ويمكن ان تقدمي جانبها شاي
- وسوف تنال إعجاب جميع الاشخاص لانها محببة لدي الجميع
واشتهرت في مصر واصبح لا يخلوا منها اي بيت او مائدة خصوصا في شهر رمضان الكريم الذي تتعد به انواع الحلويات.
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