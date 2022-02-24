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عمر شويل - جدة طريقة عمل غزل البنات فى المنزل بدون ماكينة ولا خلاط بكوب سكر واحد فقط - ثقفني
يعتبر غزل البنات من أشهر أنواع الحلوى التي يتم بيعها في الخارج ولكي يتم صنعها يجب أن يكون لديك ماكينة لكن سوف نذكر طريقة تحضيرها دون استخدام الماكينة الخاصة بها لذلك على كل أم أن تتعلم طريقة التحضير حتى تستطيع أن تحضرها لأطفالها لأننا جميعا نعلم أن الأطفال يحبون هذه الحلوى بشدة بسبب مذاقها الرائع جدا وأيضا ألوانها المبهجة.
طريقة عمل غزل البنات
يعد غزل البنات المكون الرئيسي له هو السكر ويتم تحضيره وتستطيع أن تتناوله فور الانتهاء من صنعه أو تتناوله بعد فترة عن طريق احتفاظك به وتغليفه جيدا حتى لا يتلف:
- احضر من السكر كوب كبير الحجم.
- لكي تعطى لون له احضر صبغة تكون طبيعية ولونها وردي أو أحمر.
- عود خشبي حتى تضع به غزل البنات.
- احضر نكهة غذائيا مثل الفانيليا.
طريقة تحضير غزل البنات
- تحضر وعاء غويط ثم قم بوضع السكر به وأيضا لون المستخدم للصبغة.
- قلب جيدا حتى يتحول لون السكر إلى اللون الأحمر.
- بعد ذلك قم بوضع النكهة الخاصة بك وهي الفانيليا قم بالتقليب الجيد حتى يمتزج السكر بالفانيليا.
- احضر قدر وضعه على النار ثم قم بوضع السكر وقلب على نار هادئة حتى لا يحترق السكر.
- انتظر حتى يتحول السكر إلى كراميل بعد ذلك قم بإطفاء النار ونرفع القدر ثم نضعه على الطاولة حتى يبرد قليلا.
- احضر وعاء وضعه على النار ثم احضر العيدان الخشبية ضع العود في وعاء الكراميل ثم أخرجة.
- مرر العود على حواف الوعاء الموضوع على النار وانتظر حتى يتحول الكراميل إلى خيوط رفيعة ثم يكتمل ويصبح حجمه ملائم لك.
- قم بتكرار هذه الطريقة مع باقي العيدان حتى تتخلص من الكراميل.
- تستطيع أن تحضر هذه الوصفة كل يوم لسهولتها وأيضا بسبب رغبة أطفالك.
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