أسرار محلات الكشري لعمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة بمكونات من البيت بطعم رهيب

أصبحت محلات الكشري في مصر تقدم مجموعة مختلفة من الطواجن والسندوتشات بجانب الكشري ومنها طاجن المكرونة باللحمة المفرومة، والذي يعد وجبة غداء مميزة لاحتوائه على جميع العناصر التي يحتاجها الجسم خاصة إذا تم تقديمه مع طبق سلطة خضراء والدقة التي تساعد على فتح الشهية واليوم لكم أنجح طريقة لعمله في البيت بكل سهولة.

طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة

المكونات:

ربع كيلو لحمة مفرومة.

نصف كيلو مكرونة قلم.

2 بصلة مفرومة ناعم.

3 كوب عصير طماطم.

2 فص ثوم مهروس.

3 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة سكر.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

ربع ملعقة زنجبيل بودر أو طازج.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء به كمية مناسبة من الماء مع ملعقة من الملح ونرفعه على النار حتى الغليان ثم نسلق المكرونة نصف سوا. نصفي المكرونة وبعد ذلك نضع مقلاة على النار بها ملعقة من الزيت ونشوح البصل حتى يصفر ثم نضيف الثوم مع اللحمة المفرومة. نتبل اللحمة بالملح والفلفل الأسود وأيضا القرفة والزنجبيل ونتركها لمدة 10 دقائق حتى تنضج وأيضا نضع عصير الطماطم مع ملعقة من الصلصة. والسكر نترك المكونات حتى تغلي ثم نجهز طاجن ساخن وفي القاع نضع طبقة من اللحمة المفرومة ثم المكرونة وهكذا. نغطي الطاجن بورق الفويل وندخله إلى فرن ساخن لمدة 20 دقيقة ثم يقدم وهو ساخن مع طبق سلطة خضراء وبالهنا والشفا.

طاجن مكرونة باللحمة المفرومة والجبنة

المكونات:

كيس مكرونة.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

بصلة مفرومة.

عود كرفس.

2 ملعقة زبدة.

ملعقة من معجون الطماطم.

كوب عصير طماطم.

حبة طماطم مقطعة.

ملح وفلفل أسود.

زعتر وريحان مفروم.

جبنة موزاريلا.

كوب ماء.

طريقة التحضير: