ألذ وأسهل طريقة لعمل سندوتشات فاهيتا الدجاج بكل سهولة في البيت وطعم أحلى من المطاعم

تحتاج كل أم إلي كسر روتين الطعام اليومي والحل هي سندوتشات فاهيتا الدجاج حيث تعد وجبة عشاء أو غداء متكاملة ويمكن تقديمها للضيوف وهي عبارة عن دجاج مقطع مع مجموعة متنوعة من الخضار لزيادة القيمة الغذائية، ويتم عملها في سندوتشات مع الجبن والمايونيز وتقدم مع بطاطس محمرة واليوم نقدم لكم طريقة سهلة لعملها في البيت فتابعونا.

طريقة عمل سندوتشات فاهيتا الدجاج

المكونات:

صدور دجاج مخلية من الجلد.

توابل.

2 حبة من الفلفل الألوان.

ملح وفلفل أسود.

بصلة.

زيت وزبدة.

3 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة من الشطة.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

طريقة التحضير:

نحضر صينية ونضعها في فرن ساخن وبعد ذلك نقطع الدجاج إلى شرائح أو قطع متساوية في الحجم ثم نقطع البصل إلى شرائح. بولة عميقة ونضع بها الدجاج المقطع مع الفلفل الألوان والبصل ورشة من الملح والفلفل الأسود وأيضا الزيت ونقلب جيدا. نرص خليط الدجاج في صينية وندخلها إلى الفرن حتى ينضج الدجاج على الوجه يمكن إضافة جبنة موزاريلا أو رومي مبشورة. في بولة صغيرة نخلط الصوص الحار أو الشطة مع العسل والثوم ونقلب ثم نضع هذا الصوص فوق الفاهيتا والآن نحضر عيش سوري. أو خبز التورتيلا ونضع به القليل من المايونيز ثم حشوة الفاهيتا ونرفع على النار جريل بها القليل من الزبدة ونشوح السندوتش. على جميع الجوانب حتى يتحمص ويأخذ اللون المطلوب ثم يقدم وهو ساخن مع بطاطس محمرة وكاتشاب وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الفاهيتا بالجبن

المكونات:

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح.

3 ملاعق زيت.

ربع ملعقة من الثوم المفروم.

2 حبة فلفل رومي ألوان مقطع.

2 حبة بصل مقطع شرائح.

كوب جبنة شيدر مبشورة.

كوب جبنة موزاريلا.

كوب جبنة قشقوان مبشورة.

خبز تورتيلا.

طريقة التحضير: