نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى وأفضل خلطة هندية لتطويل الشعر سريعا بدون أي مجهود ودون تكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر مشكلة الشعر المجعد أو الشعر المتقصف من المشكلات المعروفة والشائعة بين البنات، والتي تعتبر مظهر غير مألوف وغير لائق لدى اغلب السيدات والبنات الهنديات، بالرغم من أنهم غالبا ما يتصفون بالشعر الطويل البراق والناعم كالحرير، ولا يرجع هذا إلى عوامل وراثية هندية، فيمكن امتلاكه من خلال العناية المستمرة بالشعر، والاستمرار دائما على تطبيق عدد من الوصفات والخلطات الطبيعية الصحية، لكي تساهم كثيرا في تغذية الشعر وتقوية بصلاته كما تجعله جذابا وناعما، وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال عدة وصفات وخلطات طبيعية تميزك، ومنها خلطة برازيلية لتطويل الشعر في يومين بالإضافة إلى وصفة كورية لتبييض الوجه وأقوى خلطة هندية لتطويل الشعر سريعا.

خلطة هندية لتطويل الشعر

وصفة اللبن الرائب: يجب تجهيز هذه الوصفة في مدة لا تتعدي الدقيقتين، لأنها من الوصفات ذات الفوائد العديدة لأن اللبن الرائب يحتوي فعليا على كل من فيتامين د وفيتامين ب5، ونعلم أنهم من أهم وأفيد الفيتامينات الأساسية الخاصة بصحة الشعر وعلاج العديد من مشاكل الشعر، تتكون من: كأس من اللبن الرائب، وربع فنجان من مسحوق ألأملا.

طريقة التحضير والاستعمال: نقوم بمزج جميع المكونات السابق ذكرها، لكي نحصل على مزيج متجانس ذات قوام ونعومة، ثم بعد ذلك نقوم بتطبيق المزيج على فروة الرأس ونقوم بوضع على الشعر أيضا، نقوم بترك المزيج يتفاعل مع الشعر لمدة نصف ساعة، ثم بعد ذلك نقوم بغسل الرأس بالكامل بالماء الفاتر، ويجب تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعيا لكي نحصل على أفضل نتيجة.

تطويل الشعر بالصبار

نعلم جيدا أن الصبار من مصادر الأنزيمات الصحية المحللة للبروتين، فهو يعالج جميع مشكلات الخلايا ألتآلفه بالشعر، كما يعمل أيضا على نمو الشعر بسرعة ويعمل على تنعيمه وترطيبه، في هذه الوصفة تتكون من: ورقة واحدة من الصبار، ربع فنجان من الماء، زجاجة رشاش.

طريقة التحضير والاستخدام: نقوم باستخراج معلقتان صغيرتان من هلام الصبار، ونقوم بتحريك ورقة الصبار حتى نحصل على هلام ناعم ذات قوام سلس، ثم نقوم بوضع كمية من المياه علي المعلقتان الهلام ونقوم بتقليبهم، ثم بعد ذلك نقوم بسكب المزيج بالكامل في زجاجة رشاش ونقوم برج الزجاجة جيدا، ثم بعد ذلك نقوم برش المزيج على الشعر بعد غسله، ونترك هذه الوصفة تعمل لعدة ساعات، ومن الممكن تكرار هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع، لكي نحصل على أفضل نتيجة.