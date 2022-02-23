طريقة عمل حلي كرات الشوكولاتة الداكنة الشهية في المنزل بسهولة

عمل حلي كرات الشوكولاتة الداكنة، تحب كثير من الأمهات تجهيز أشهر أنواع الحلويات في المنزل حتى تقوم بتقديمها لأطفالها ولكن تهتم بالبحث عن الحلوى التي لا تحتاج الكثير من الوقت أو المجهود بجانب أن تكون مميزة ولذيذة ويحب تناولها الأطفال لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني على طريقة عمل حلي كرات الشوكولاتة الداكنة فى المنزل بالمكونات والخطوات المطلوبة لتجهيزها بطريقة شهية.

طريقة عمل حلي الشوكولاتة

المكونات

ملعقتين من الكاكاو

نصف كوب من حبيبات الشوكولاتة

نصف كوب من جوز الهند

كوب حليب مكثف محلي

200 غرام من بسكويت الشاي السادة

طريقة التحضير

يتم طحن البسكويت جيداً ثم يتم تقليبه مع الحليب المكثف المحلى والتقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها ثم نقوم بإضافة الكاكاو وجوز الهند وتقلب المكونات مع بعضها حتى تصبح عجينة متماسكة. بعد ذلك يتم حفظها في الثلاجة على الأقل لمدة 30 دقيقة ثم يتم تجهيزها على هيئة كرات صغيرة ثم يتم وضعها في حبيبات الشوكولاتة ثم يتم وضعها فى كاسات ورقية ويتم حفظها في الثلاجة لمدة ساعتين ثم تناولها وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل حلي كرات القرفة المقلية

المكونات

كوب قرفة

نصف كوب سكر بودر

علبة قشطة

50 غرام زبدة

نصف كوب حليب

جوز هند مبشور

طريقة التحضير

في الخطوة الأولى نقوم بإذابة الزبدة في وعاء على نار متوسطة ثم نقوم بوضع الحليب والقرفة والسكر مع الاستمرار في عملية التقليب جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع القشطه وتقلب المكونات مع بعضها ثم يتم رفعها من على النار وتترك جانبا حتى تبرد. بعد ذلك يتم تشكيل هذا الخليط على هيئة كرات ثم يتم غرسها في جوز الهند المبشور وحفظها في الثلاجة لمدة ساعتين أو أكثر حتى تتماسك جيداً ثم يتم تناولها.

عمل حلي كرات التمر وجوز الهند

المكونات

نصف كيلو تمر

باكت بسكويت سادة

كوب جوز هند

ملعقتين من اللوز

ربع كوب من رقائق الشوكولاتة

طريقة التحضير