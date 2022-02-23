طريقة عمل كبسة اللحم السعودى مع الارز البسمتى فى وعاء واحد بطريقة سهلة وسر الخلطة والتتبيلة

تعد الكبسة السعودى من الاكلات اللذيذة والشهية. وهى من الاكلات المرغوبة والمحببة باستمرار لدى الكثير من الأشخاص عموما. وتعد كبسة اللحم السعودي عموما من الاكلات المفيدة جدا لصحة الإنسان وتحتوي على الكثير من الفوائد والعناصر الغذائية الهامة. ويمكن اعداد كبسة اللحم بعدة وصفات وطرق مختلفة كما يمكن تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة. وتعتبر مكونات اللحم والارز البسمتى من أهم مكونات الكبسة بجانب بعض البهارات التي تعطي مذاق وطعم رائع. وفى الخطوات التالية تقدم طريقة عمل كبسة اللحم السعودى فى وعاء واحد للتسهيل على ربات البيوت والأمهات.

خطوات تحضير وعمل كبسة اللحم السعودي الشهية

رغم سهولة تحضير وعمل الكبسة فى المنزل وبمذاق افضل من المطاعم. إلا أن هناك بعض الأمهات وربات البيوت التى لا تستطيع أن تقدم الكبسة بالطعم المميز والشهى. وذلك بالرغم من بساطة المكونات وأهم من تحضير الوجبة او الوصفة هى اللمسات التى تعطى المذاق والطعم الرائع. وكذلك شكل وطريقة التقديم التي تجذب افراد الاسرة الى الاقبال عليها وسوف نوضح ذلك في طريقة التحضير.

مكونات الكبسة باللحم بالطريقة السعودية والخليجية

اتنين كيلو من اللحم الضانى الطازج.

ثم كيلو ونصف من الأرز البسمتى طويل الحبة.

مع حبتان من البصل مقطعة قطع او شرائح.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

كذلك حبتان من الطماطم مكعبات صغيرة.

حبتان من الفلفل الحار.

مع ثلاث حبات من الليمون المجفف.

ايضا خمس ورقات من الورى.

أربع حبات من القرنفل.

نصف ملعقة من القرفة.

ملعقة من الكركم.

كذلك نصف ملعقة من الزنجبيل.

مع ملعقة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة من الملح.

كوب من المكسرات.

ثم كوب من الزبيب.

ثلاث ملاعق من الزيت او السمن.

خطوات عمل كبسة اللحم السعودية

اولا غسل اللحمة جيدا وتقطع الى قطع حسب الرغبة. ثم غسل الارز عدة مرات وينقع فى الماء لمدة عشر دقائق او ربع ساعة.

فى وعاء مناسب او كبير يتم وضع الزيت او السمن ثم يوضع على النار ثم إضافة البصل والتقليب حتى يذبل واضافة الثوم والتقليب ثلاث دقائق.

بعد ذلك يتم اضافة جميع البهارات والتقليب بعض الوقت حتى تخرج رائحة المكونات.

اضافة الطماطم والفلفل مع التقليب خمس دقائق ثم اضافة قطع اللحم الى الخليط يتم تقليب المكونات وتترك لمدة عشر دقائق على نار متوسطة او هادئة حتى تمتص قطع اللحم من المكونات جيدا ويتغير لونها.

ثم اضافة مقدار من الماء يغطى المكونات بشكل جيد مع التقليب وتترك المكونات على نار متوسطة حتى تقارب اللحمة على النضج.

بعد ذلك يتم اضافة الارز البسمتى بعد تصفيته من الماء الى الوعاء مع تقليب المكونات بشكل جيد وضبط الماء والملح.

يغطى الوعاء ويترك على النار حتى الغليان ثم تهدأ النار حتى تمام نضج اللحم والارز.

إفراغ المكونات فى طبق الطعام ورش المكسرات على الارز وتقدم بجانب السلطات والصوص والفلفل الاخضر.

ملحوظة