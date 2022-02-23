نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا واحنا بنعمل الشيبسي غلط شوفي الجديد بملعقة نشا وحبة بطاطس وبس هتعملي شيبسي المصانع الفاخر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الشيبسي من المقرمشات التي يعشقها الكثير من الأطفال ولكن يعد الشيبسي من الوجبات الغير الصحية لأنها تحتوي على الكثير من المواد الحافظة التي تؤثر على صحتهم وتعرضهم للكثير من المشاكل الصحية المختلفة لذلك تهتم بعمل هذه الوصفات داخل المنزل حرصا منها على صحة أولادها خصوصا أن طريقة تحضير الشيبس داخل المنزل سهلة جدا ولا تحتاج إلي المزيد من المكونات وبالإضافة لذلك فهو صحي ومضمون على صحة الأطفال وكذلك يمكن تحضيرها بالعديد من النكهات المختلفة التي تتمثل في الملح والشطة والليمون والطماطم وغيرها من النكهات الأخرى وهنا في هذا المقال سوف نتناول طريقة عمل الشيبسي البيتي بحبة بطاطس واحدة.

طريقة وعمل بطاطس الشيبسي من البيت

يوجد العديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها عمل الشيبسي البيتي وتعتمد هذه الوصفة على حبة واحدة من بطاطس لعمل الشيبس المنزلي بأطعمة مختلفة بمكونات صحية ومتوفرة داخل المنزل وتتضمن مكونات هذه الوصفة في الآتي:

حبة من البطاطس

زيت غزير للقلي

ملعقة صغيرة من الملح

طريقة تحضير الشيبسى

تعتمد هذه الوصفة على بعض الخطوات البسيطة التي يجب إتباعها عند تحضير الوصفة للحصول على نتائج ممتازة الوصفة وهذه الخطوات هي:

نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها إلى شرائح رفيعة جدا من خلال استخدام قشارة البطاطس لكي تكون بنفس شكل الشيبسي بتاع المحلات

نغسل البطاطس جيدا بالماء للتخلص من النشا الموجودة فيها حتى تصبح مقرمشة

نغسل البطاطس جيدا بالماء للتخلص من النشا الموجودة فيها حتى تصبح مقرمشة نضع الطاسة على النار مع إضافة كمية الزيت لابد أن يكون غرير ثم نقوم بوضع البطاطس بالتدريج حتى تنتهي كل الكمية

ننتظر حتى تتحمر ونصفي البطاطس من الزيت ثم نضيف لها طعم الملح للحصول علي شيبسى بالملح.

شيبسي بطعم الطماطم

هو من الأطعمة المحببة لدى الكثير من الأشخاص سواء الكبار والأطفال وبالأضافة لذلك فهو لذيذ ومميز وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي

حبة من البطاطس

حبة من الطماطم

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الخل

رشة من الفلفل الأسود

طريقة تحضير الشيبسى بالطماطم

يوجد بعض الخطوات السهلة التي يحب القيام بها عند تحضير الوصفة وتتضمن هذه الخطوات الآتي:

مقشر البطاطس بالاعتماد على قشارة البطاطس للحصول على شرائح شيبس رفيعة ثم نغسلها جيدا ثم نضع عليها باقي المكونات التي تشمل على الطماطم والملح والخل ثم نضع البطاطس في هذا الخليط لمدة لا تقل عن نصف ساعة للحصول على طعم مميز ورائع الشيبسي ثم نقلي البطاطس في زيت غزير ثم تقدم ساخنة ولذيذة.

طريقة عمل بطاطس الشيبسي بدون زيت

يمكن عمل. بطاطس الشيبسي بسهولة جدا في المنزل باستخدام مكونات موجودة في منزلك سيدتي بإضافة ملعقة من النشا يمكنك عمل الذ بطاطس شيبس في البيت فهي تعمل على منع امتصاص الزيت نهائيا وتجعل البطاطس مقرمشة مثل المحلات لتصبح رائعة جدا في تناولها يسهل وبسرعة يمكنكم استخدام هذه الطريقة لعمل أحلي بطاطس شيبسي مثل المطاعم بهذه الطريقة الناجحة التي قدمنا بذكرها في النقال