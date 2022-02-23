وصفات تطويل الشعر التي تحدث عنها الخبراء لزيادة كثافة الشعر في ثلاثة أسابيع فقط

الشعر الطويل من أهم مظاهر الأنوثة والجمال، فلذا فالعديد من الفتيات والنساء يبحثون عن طرق لإطالة الشعر، وسوف نقدم لكم وصفة تحدث عنها الخبراء لجعل الشعر صحي وطويل ولامع في ثلاثة أسابيع فقط، وهي وصفة البيض وكل ما نحتاج له هذه المكونات: بيضة واحدة، ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، كمية قليلة من زيت اللافندر، أو زيت الزيتون، وكل ما نفعله: نقوم بكسر البيضة ووضعها في إناء وخفقها جيدا، ونخلط باقي المكونات عليها لكي نحصل علي خليط، ثم نقوم بوضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة عشرون دقيقة، ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بإستخدام الماء البارد والشامبو.

تطويل الشعر بالشاي الأخضر

الشاي الأخضر يعمل على زيادة كثافة الشعر وتقوية الشعر وحمايته من المشاكل التي تصيبه لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة، وكل ما نفعله نقوم بتحضير كوب من الشاي الأخضر ووضعه على الشعر ونتركه لمدة ساعة، وبعد ذلك نقوم بغسله بإستخدام الماء الفاتر، أما وصفة الليمون فهو يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين C ،B، وحمض الفوليك، وهم مفيدان لتحفيز نمو الشعر وكل ما نحتاج له: زيت جوز الهند، عصير الليمون، كمية قليلة من زيت الزيتون، ويجب علينا إتباع هذه الخطوات: نقوم بوضع هذا الخليط على الشعر وتركه لمدة نصف ساعة أو أكثر، ثم نقوم بغسل الشعر بإستخدام الشامبو والماء.

تطويل الشعر بخل التفاح

خل التفاح يعمل على زيادة نمو الشعر لأنه يحافظ على توازن نسبة الحموضة لفروة الرأس، وبالتالي إزالة السموم الموجودة في الشعر، وكل ما نحتاج له لعمل هذه الوصفة هذه المكونات: خمسة عشر مل من خل التفاح، لتر من الماء، خمسة عشر مل من عصير التفاح، ويجب علينا الالتزام بهذه الخطوات: نقوم بغسل الشعر غسلا جيدا وتنظيفه من الزيوت والأتربة بإستخدام الشامبو والماء، ثم نقوم بخلط هذه المكونات مع بعضها خلطا جيدا ووضع هذا الخليط على الشعر ونتركه لمدة ساعة كاملة، وبعد ذلك يقوم بغسله بإستخدام الماء والشامبو، ويفضل ألاستمرار على هذه الوصفة للحصول على نتائج مذهلة.