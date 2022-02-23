نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سحرية لترطيب بشرتك والقضاء على تجاعيد الوجه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجاعيد الوجه هي إحدى المشاكل التي تواجهها العديد من النساء مع تقدمهن في السن ولهذا من المهم العناية ببشرتك في سن مبكرة وعندما يكون لديك تجاعيد من المهم البحث عن وصفات طبيعية فريدة من نوعها يمكن أن تساعدك على التخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد على بشرتك وقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من تجاعيد الوجه

ماسك زيت الزيتون للتخلص من تجاعيد البشرة

يعتبر زيت الزيتون من أهم الزيوت للبشرة لاحتوائه على مضادات الأكسدة وكذلك الفيتامينات الأساسية التي تساعد على منع التجاعيد.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونصف ملعقة صغيرة من العسل وبضع قطرات من الجلسرين لتخلط وتخلط جيدًا في وعاء

ضعي المزيج على بشرتك ودلكيها ثم اشطفيها بالماء البارد.

ماسك الموز لتبيض وشد البشرة

انزع قشر الموز واسحقه بالشوكة حتى تختفي الكتل. اخلطي جيدًا ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة كبيرة من الجلسرين في الخليط. ضعي المزيج على الوجه وضعيه في الثلاجة حتى يجف.

استخدمي هذه الوصفة مرتين في اليوم للحصول على بشرة صحية ومتألقة وشابة.

الموز غني بالدهون التي تساعد على ترطيب بشرتك وتحسين مرونتها.

ماسك الخميرة للبشرة

نستخدم 3 ملعقة من الخميرة الفورة مع 2 ملعقة من الحليب وملعقة من زيت الزيتون وملعقة عسل ونخلط المكونات وتوضع على البشرة وتغسل بالماء الدافيء

غالبًا ما يمكن العثور على فوائد الخميرة للوجه والبشرة في كل من العناصر التالية:

بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين ب 1 وفيتامين ب 2 وفيتامين ب 3 وفيتامين ب 6 ، فإنه يعزز تكوين البشرة وتجديد الخلايا ويرطب البشرة ويمنع ظهور حب الشباب والبقع والتجاعيد.

ماسك الزبادي والليمون للبشرة

يعتبر الزبادي والليمون من أكثر الوصفات استخدامًا لعلاج البشرة المصابة حيث يساعدان في تغذية بشرتك ومنع شيخوخة الجلد.

لتحضيرها تناول كوبًا من الزبادي وامزجه مع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت الزيتون ضعي المزيج على وجهك واشطفه بالماء البارد.

زيوت طبيعية للتخلص من تجاعيد العيد

الزيوت الطبيعية مثل زيت الخروع وزيت الزيتون وزيت اللوز ومكونات أخرى هي المكونات الأكثر موثوقية في تكوين البشرة مما يزيد من المرونة والترطيب مع تقليل التجاعيد أيضًا وإذا قمت بدمج جميع الزيوت الطبيعية في نفس الوقت ستحصل على نتائج ممتازة ببساطة امزج 3 قطرات من كل De: (زيت الخروع زيت الزيتون زيت اللوز ومكونات أخرى) للحصول على نتائج ممتازة.