نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكات عمل شيكولاتة نوتيلا في البيت بأقل التكاليف وبمذاق الجاهزة في المقال التالي
شوكولاتة النوتيلا هي واحدة من أنواع الشيكولاتة، وتم إنتاج النوتيلا لأول مرة في إيطاليا، وهي من أنواع الشوكولاتة التي تفرد على العيش وعمل سندوتش لذيذ ورائع، تم اختراعها وإنتاجها لأول مرة عام 1964 ميلاديًا بواسطة فيريرو، ولم يقتصر إنتاج النوتيلا في إيطاليا فقط، ولكن تم إنتاجها بعد ذلك في العديد من البلدان منها أمريكا، وكندا، وأستراليا، والمكسيك، وتوسع إنتاجها في معظم العالم في آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وتحتوي على مجموعة من القيم الغذائية المفيدة والتي يحتاجها الجسم، مجموعة من الدهون والسكريات، وتعطي الجسم طاقة ونشاط، ويعشقها الأطفال الصغار، ويرغبون في عمل سندوتشات باستخدام النوتيلا ويأخذونها معهم في مدارسهم كما يتناولونها كوجبة فطور أساسية، ولكن النوتيلا الأصلية غالية الأسعار وليس سعرها مناسب للجميع، وتبحث الأمهات عن طريقة جيدة وصحيحه لعمل النوتيلا في المنزل ليقوموا من تقليل تكاليف شرائها، وبشرط الحصول على نفس الطعام والقوام.
تكات عمل شيكولاتة نوتيلا
من خلال موقعنا ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النوتيلا بطعم الجاهزة، وإليكم المكونات:
- ثلاثة أكياس من الكريم كراميل.
- ثلاثة ملاعق من النسكافيه.
- ثلاثة ملاعق سكر أبيض ناعم.
- ملعقة كبير ڤانيليا.
- خمسة عشر ملعقة كبيرة اللبن البودرة ويفضل اختيار نوع جيد.
- ثلاثة ملاعق زيت طعام فاتح.
- ثلاثة علب قشطة كاملة الدسم.
- ويمكن استخدام البندق حسب الرغبة.
طريقة تحضير النوتيلا في المنزل
- نقوم باختيار أفضل أنواع المكونات لضمان جودة الشوكولاتة، ولتكون الطريقة صحيحة ويحبها الأطفال حتى نوفر أموال الشراء من المحلات.
- نقوم بطحن السكر الأبيض الناعم حتى نحصل عليه مطحونًا.
- قبل البدء بالوصفة نقوم بغسل البرطمان الزجاجي الذي سنضع فيه الشوكولاتة، وننتظر حتى يجف جيدًا ولا يوجد به أي قطرة ماء، ونلاحظ أنه يجب أن يكون ذات غطاء محكم جيدًا.
- نستخدم المضرب الكهربائي ونضع كلًا من الكريم كراميل، والنسكافية، والفانيليا، ونخلطهم أولا، ثم نضيف باقي المكونات من السكر واللبن البودرة، والزيت والقشطة علبة تلو الأخرى ونقوم بالخلط جيدًا، حتى نحصل على قوام الشوكولاتة.
- نحضر بندق ونقوم بطحنه وتقليبه مع المكونات ويمكن الاستغناء عنه.
- نقوم بوضع نوتيلا في البرطمان الذي سبق تحضيره، ويفضل أن يكون من النوع الزجاجي الشفاف، ويتم عليها جيدًا وحفظها في الثلاجة.
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