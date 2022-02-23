تكات عمل شيكولاتة نوتيلا في البيت بأقل التكاليف وبمذاق الجاهزة

شوكولاتة النوتيلا هي واحدة من أنواع الشيكولاتة، وتم إنتاج النوتيلا لأول مرة في إيطاليا، وهي من أنواع الشوكولاتة التي تفرد على العيش وعمل سندوتش لذيذ ورائع، تم اختراعها وإنتاجها لأول مرة عام 1964 ميلاديًا بواسطة فيريرو، ولم يقتصر إنتاج النوتيلا في إيطاليا فقط، ولكن تم إنتاجها بعد ذلك في العديد من البلدان منها أمريكا، وكندا، وأستراليا، والمكسيك، وتوسع إنتاجها في معظم العالم في آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وتحتوي على مجموعة من القيم الغذائية المفيدة والتي يحتاجها الجسم، مجموعة من الدهون والسكريات، وتعطي الجسم طاقة ونشاط، ويعشقها الأطفال الصغار، ويرغبون في عمل سندوتشات باستخدام النوتيلا ويأخذونها معهم في مدارسهم كما يتناولونها كوجبة فطور أساسية، ولكن النوتيلا الأصلية غالية الأسعار وليس سعرها مناسب للجميع، وتبحث الأمهات عن طريقة جيدة وصحيحه لعمل النوتيلا في المنزل ليقوموا من تقليل تكاليف شرائها، وبشرط الحصول على نفس الطعام والقوام.

تكات عمل شيكولاتة نوتيلا

من خلال موقعنا ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النوتيلا بطعم الجاهزة، وإليكم المكونات:

ثلاثة أكياس من الكريم كراميل.

ثلاثة ملاعق من النسكافيه.

ثلاثة ملاعق سكر أبيض ناعم.

ملعقة كبير ڤانيليا.

خمسة عشر ملعقة كبيرة اللبن البودرة ويفضل اختيار نوع جيد.

ثلاثة ملاعق زيت طعام فاتح.

ثلاثة علب قشطة كاملة الدسم.

ويمكن استخدام البندق حسب الرغبة.

طريقة تحضير النوتيلا في المنزل