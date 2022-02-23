طريقة عمل كريم القهوة والنشا لتبييض البشرة وشدها طبيعي 100%.. جربيه فورا

كريم القهوة والنشا لتبييض البشرة وشدها، يعد كريم القهوة والنشا من أفضل الوصفات التي يمكن أن تقومي بتجربتها على الإطلاق لتبييض وتقشير البشرة وتوحيد لونها وشد الوجه والتخلص من الشيخوخة والحفاظ على الشباب الدائم للبشرة وحيويتها ونضارتها، حيث تعمل القهوة على تجديد خلايا البشرة وتنشيط الدورة الدموية فهي تعتبر بمثابة مقشر طبيعي يخلص البشرة من خلايا الجلد الميت.

إضافة إلى النشا المعروف بفوائده العديدة حيث يعمل على تفتيح وشد البشرة وتقليل الالتهابات والحبوب بها، فهو من أفضل الكريمات التي يمكنك صناعتها فى المنزل بمكونات بسيطة وبأقل التكاليف لتحصلي على بياض ناصع مثل الحليب وبشرة صافية خالية من أي تصبغات أو بقع بنية وحمايتها من علامات تقدم العمر والخطوط الرفيعة، فتعرفي على طريقة صنع هذا الكريم الساحر الذي سيجعلك ملكة جمال فى غضون أيام قليلة ولا تستطيعي الاستغناء عنه.

طريقة صنع كريم القهوة والنشا للتفتييح

المكونات:

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة صغيرة نشا ذرة.

ملعقة حليب بودر.

ربع كوب ماء ورد.

ملعقة زيت الجلسيرين.

خطوات عمل كريم القهوة والنشا

احضري وعاء ضعي به مسحوق القهوة والنشا والحليب البودر ونقلب المكونات بالملعقة حتى تتداخل مع بعضها.

أضيفي ماء الورد إلى المكونات وقومى بتقليب المكونات معا على البارد حتى تذوب المكونات معا لضمان عدم وجود أي تكتلات.

ضعي المكونات فى حمام ماء ساخن مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام ثقيل وكريمي.

ارفعي الكريم من حمام الماء الساخن ونتركه حتى يصبح بارد تماما.

أضيفي المكون الأخير وهو زيت الجلسرين للحصول على الترطيب العالي للكريم.

ضعي الكريم فى علبة نظيفة وجافة واحكمي غلقه جيدا واحتفظي به فى الثلاجة.

طريقة الاستخدام: