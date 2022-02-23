خبز الطاسة بطريقة سهلة واقتصادية وبعجينة قطنية أحلى من المخابز

خبز الطاسة ، من المعجنات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحبب والمفضل لديهم أيضاً، حيث يحظى بإقبال الجميع، لذا يقبل الكثير على تناوله مع الوجبات اليومية كوجبة الإفطار أو العشاء مثل الفول المدمس، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بطريقة سهلة ومضمونة، وبمكونات بسيطة حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل لأفراد أسرتهم بكل سهولة، كما يتميز بقيمته الغذائية فهو مفيد وصحي لجسم الإنسان، بالإضافة إلى مذاقه اللذيذ والشهي، وبقوامه الطري الذي لا مثيل له، كما يمكنكم تجربة العيش الشامي الصغير وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل خبز الطاسة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات خبز الطاسة

يتكون خبز الطاسة من مكونات سهلة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز وقوامه الطري، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

900 جم من الدقيق.

300 مل من الحليب الدافئ.

300 مل من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

20 جم من الخميرة البيرة أو 10 جم من الخميرة الفورية.

ثلث كوب من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على خبز الطاسة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية وصحية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والملح والخميرة، ثم نخلطهم جيدا. ثم نضيف الحليب الدافئ والماء الدافئ ونعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة طرية. ثم نلم العجينة ونغطيها ونتركها تختمر في مكان دافئ. بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه زيت الزيتون والبقدونس المفروم ناعم، ثم نخلطهم جيدا. بعد ذلك نضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونلم العجينة ونكورها. ثم نقسم العجينة إلى كور متوسطة ومتساوية في الحجم. ثم نفرد كل كرة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق على شكل فطيرة صغيرة. بعد ذلك نضع مقلاة على نار متوسطة ونتركها تسخن. ثم نضع فيها الخبز واحدا تلو الآخر ونقلبه من الجهتين من وقت لآخر ونتركه حتى ينضج ويكتسب لونا ذهبيا. ثم نرفع الخبز من المقلاة ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية. بعد ذلك ندهن وجه الخبز بخليط زيت الزيتون والبقدونس المفروم ناعم. ثم نقدم خبز الطاسة مع طريقة بطاطس مقلية. وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح خبز الطاسة

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح خبز الطاسة، وهي كالآتي: