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عمر شويل - جدة أقوي خلطة لشد البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق لبشرة أكثر شباب وحيوية، تبحث العديد من الفتيات والسيدات عن أفضل الطرق للحفاظ علي جمال ونضارة الوجه، ولهذا تلجأ إلي استخدام الوصفات الطبيعية باعتبارها الحل الأمثل للتخلص من مشاكل البشرة، وذلك بعيداً عن المنتجات الكيميائية مثل الكريمات أو منتجات الكولاجين المعروفة، إلا أنها مؤقتة ولها آثار جانبية كثيرة مما تؤثر علي الجلد وتتسبب في ترهل الوجه وجفافه، ولذلك سوف نستعرض سوياً وصفة معجزة لشد البشرة والقضاء علي تجاعيد الوجه وتمنحك بشرة نضرة.

خلطة شد البشرة والتخلص من التجاعيد نهائياً من أول استخدام



هذه الوصفة تنظف البشرة من الحبوب والرواسب وتجعلها أكثر إشراقًا وحيوية، وتتخلص من الرؤوس السوداء وآثار التجاعيد.

ولذا سوف أقدم لكم أقوي خلطة لشد البشرة وإزالة التجاعيد بشكل طبيعي.

وصفة الشبة والبيض لشد البشرة وإزالة التجاعيد



تحتوي هذه الوصفة علي مكونات طبيعية تساعد في شد البشرة وتحفيز الكولاجين في الوجه كما تمنع ترهل الجلد.

المكونات

بياض بيضة.

ماء ورد.

1 ملعقة من الشبة.

طريقة التحضير

اخلطي المكونات المذكورة أعلاه جيدًا.

يوضع هذا الخليط على الوجه مع الحرص على عدم وضعه بالقرب من العينين.

نقوم بمسح البشرة بعد غسلها من الخليط بقفاز بماء الورد.

يتم تكرار الوصفة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.

تجدر الإشارة إلى استخدام بياض البيض لأنه يساعد على شد وتصغير المسام مما يساعد على التخلص من تجاعيد الوجه.

وصفة الشبة لعلاج تجاعيد الوجه

تساعد هذه الوصفة في حل مشكلة التجاعيد التي تظهر على الوجه وهي مشكلة يعاني منها معظم الناس، كما تساعد الجسم على تفتيح المناطق الداكنة:

المكونات

2 ملعقتان كبيرتان من الشبه.

ماء.

طريقة التحضير

اخلطي ملعقتين كبيرتين من الشب المطحون مع الماء حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

نطبق هذا الخليط على المنطقة التي توجد بها التجاعيد أو الهالات السوداء.

يتم ترك الماسك على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة الشبة لتبييض الوجه والقضاء على التجاعيد

تستخدم هذه الوصفة لتفتيح الوجه كما تساعد على ترطيب البشرة ومنحك وجه ناعم وتتكون من الآتي:

المكونات

1 من الجليسرين.

2 ملعقتين من النشا.

القليل من الشبة.

قطرات من الليمون.

طريقة التحضير