نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند أكل الموز على الريق وفقا لأحدث الدراسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد تناول الموز على معدة فارغة يجب أن تتبع تقنيات معينة لأن لهذه العادة جانبين، أحدهما سلبي والآخر إيجاب يشتهر الموز بكونه غذاء خارق فهو يشعرك بالشبع ويساعد على الهضم ، ولكنه يحتوي على الكثير من المغنيسيوم والبوتاسيوم وتناوله على معدة فارغة يمكن أن يتسبب في حدوث خلل في مجرى الدم لذلك يجب أخذ ذلك في الاعتبار وأخذ ذلك استفسر من طبيبك عن فوائد تناول الموز على معدة فارغة قبل تناوله.

فوائد الموز على الريق للتخسيس

الموز مصدر ممتاز للألياف تحتوي ثمرة موز متوسطة الحجم على 3.07 جرام من الألياف، بالنسبة للبالغين الذين يتبعون نظامًا غذائيًا يحتوي على 2000 سعر حراري، فإن المدخول اليومي الموصى به هو 25 جرامًا، أظهرت الأبحاث وجود صلة بين تناول كميات أكبر من الألياف وانخفاض وزن الجسم.

قد تساعد هذه العناصر الغذائية أيضًا في خفض مستويات السكر في الدم واستقرارها، يمكن أن تساعد الألياف الأشخاص على الشعور بالشبع لفترة أطول مما قد يقلل من إجمالي عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها، يستغرق الجسم وقتًا طويلاً لهضم أنواع معينة من الألياف مما يسمح له بتنظيم تناول الطعام بشكل أفضل.

بحثت الأبحاث من الصين في تأثير الألياف الغذائية على الشهية لدى 100 بالغ يعانون من زيادة الوزن ولكنهم يتمتعون بصحة جيدة، أظهرت النتائج أن زيادة الألياف الغذائية قللت من الجوع وقللت من عدد السعرات الحرارية التي تناولها المشاركون، يمكن أن تساعد الألياف أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، يحتوي الموز الأخضر غير الناضج على نشا مقاوم وهي كربوهيدرات لا تتحلل بسهولة في الأمعاء الدقيقة.

فوائد الموز قبل النوم

يمكن أن يساعد تناول الموز ليلاً في تقليل الحمى وقرحة المعدة، يحتوي الموز على 105 سعر حراري فقط ، لذلك إذا كنت ترغب في تناول أقل من 500 سعر حراري في العشاء فإن موزتان وكوب من الحليب الخالي من الدسم مثاليان.

إذا كنت تشتهي شيئًا حلوًا في وقت متأخر من الليل، فالموز طريقة ذكية لتجنب الأطعمة الغنية بالسعرات والسعرات الحرارية.

الموز حلو بما يكفي لإشباع رغباتك كما أنه غني بالفيتامينات والألياف.

يعتبر الموز مغذيًا ومنومًا لذا فإن تخطي الموز ليلًا قد لا يكون فكرة جيدة، ولكن يجب على الأشخاص المعرضين للإصابة بالربو والتهاب الجيوب الأنفية ونزلات البرد تجنبها في وقت متأخر من الليل وفي وقت متأخر من الليل.

طريقة حفظ الموز

عادةً ما يتم تخزين الموز غير الناضج في درجة حرارة الغرفة لمدة يوم أو يومين في الظلام، وبعد ذلك يمكن حفظه في الثلاجة في كيس بلاستيكي لمدة أربعة إلى خمسة أيام، حتى يتحول إلى اللون الأسود ولكن الداخل يصبح ناضجًا ولذيذًا الموز الطازج أحلى وأكثر تغذية من الموز الأخضر غير الناضج.