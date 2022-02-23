نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الصبغة.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة للحصول علي اللون البني الغزالي بدون حناء أو اكسجين في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة صبغ الشعر بالقهوة، تحب جميع النساء صبغ الشعر كل فترة لاكتساب مظهر جديد ومختلف، لكن استخدام الصبغات بشكل كبير على الشعر يتلفه ويسبب له الكثير من المشاكل، لهذا نقدم لكم طريقة طبيعية لصبغ الشعر بدرجات اللون البني الجميل، الذي يعد أكثر الألوان انتشاراً بين النساء، وذلك يتم باستخدام القهوة مع بعض من المواد الطبيعية الأخرى التي تعطي الشعر لونا مميزاً دون الإضرار به.

طرق صبغ الشعر بالقهوة

نحتاج الى كوبين من الكريم المرطب للشعر وكوب كامل من القهوة المحضرة (من الأفضل أن تكون من النوع الثقيل)، كما نحتاج إلى ربع كوب من القهوة المطحونة، نأخذ القهوة المحضرة ونصنع منها كوب من القهوة الثقيلة جداً (لا تكون مناسبة للشرب)، نضع كوب القهوة في طبق غير معدني ونضيف له القهوة المطحونة والكريم ونخلط جيداً، نوزع الخليط على الشعر بالكامل ثم نغطيه ونتركه لمدة ساعتين ثم نغسلها بالماء فقط.

صبغ الشعر بالقهوة والنسكافية

نحتاج إلى نصف كوب من النسكافيه وبياض حبتين من البيض وثلاث ملاعق كبيرة من الكركم البودرة ونصف كوب من زيت الزيتون وأنبوبة أكسجين بنسبة 9%، نخلط بياض البيض مع النسكافيه ثم نضيف الكركم البودرة وزيت الزيتون ونخلط جيداً، نوزع الخليط على الشعر بالكامل ثم نغطيه ونتركه لمدة لا تقل عن ثمان ساعات، ثم نقوم بغسل الشعر بالماء فقط، نكرر هذه الطريقة بعد مرور يومين مرة أو مرتين للحصول على لون ثابت.

صبغ الشعر بالقهوة بدون حناء

نحتاج إلى نصف كوب من القهوة المطحونة وخمس ملاعق كبيرة من النسكافيه وخمس ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام، بالإضافة إلى صفار حبة من البيض وفنجان من زيت الخروع وفنجان من زيت السمسم وأنبوبة أوكسجين بنسبة 6%، ثم نقوم بخلط القهوة والنسكافيه مع صفار البيض، نضيف الزيوت وأنبوبة الأكسجين ونعيد الخلط جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس، نوزع الخليط على الشعر بالكامل ونغطيه ونتركه لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات ثم نغسل الشعر بالماء فقط وسوف تلاحظين النتيجة من أول استعمال صبغ الشعر باللون البني.