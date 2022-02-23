طريقة عمل خبز لفة الصوف اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

خبز لفة الصوف ، تعتبر نوع من أنواع المعجنات الخفيفة والهشة التي يحب تناولها الكثير بجانب كوب من الشاي، وتعتبر من المعجنات التي يمكن إعدادها على وجبة الإفطار، وتعتبر من المعجنات الخفيفة والمشهورة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان إلى آخر، وتعتقد بعض الأمهات أن طريقة تحضيرها صعبة ومكلفة جداً، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير خبز لفة الصوف اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.

مكونات عمل خبز لفة الصوف

يتكون خبز لفائف الصوف من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-

3 أكواب من الدقيق الفاخر.

كوب من الحليب.

2 ملقة صيرة من الخميرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ربع كوب من السكر.

ربع كوب كريمة مخفوقة.

حبة كبيرة من البيض.

50 جرام من الزبدة.

مقادير لدهن الوجه

هناك بعض المكونات لدهن الوجه وهي كالتالي:-

حبة كبيرة من البيض.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز لفة الصوف اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة:-