ادهني كريم الأرز قبل النوم ستعشقينه للابد سيجعلك ملكة جمال في 3 ليالي بشرة بيضاء الثلج وأصغر سنوات

تشتهر دائما بشرة الكورية بأنها بشرة بيضاء صافية لا تحتوي على أي شوائب ولا تحتوي على أي بقع داكنة لذلك دائما نبحث عن الطريقة التي ‏يتم استخدامها حتى يتم الحصول على هذه البشرة الصافية الخالية من أي مشاكل من خلال هذا المقال سنتحدث عن وصفه كورية سحرية يمكن استخدامها التخلص من البقع الداكنة الموجودة في المشروع خلال هذا المقال أيضا سنتحدث عن مكونات هذه الوصفة الفعالة التي يمكن الاعتماد عليها حتى يتم تبيض البشرة بشكل عميق والتخلص من جميع مشاكل البشرة وشد التجاعيد وتبيض البقع الداكنة.

‏مكونات وصفة الأرز الكورية

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هناك العديد من المكونات التي تساعد على شد البشرة ولكن هذه المكونات بالتحديد هي مكونات فعالة ‏جدا تساعد على تبييض البشرة وشد التجاعيد والتخلص من البقع الداكنة وجميع هذه المكونات مكونات طبيعية ‏تساعد على تنظيف البشرة وتفتيح البشرة بشكل عميق يكون المكونات التي نحتاج إليها هي:

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ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب المجفف

ملعقتين نشا

نص كوب من الأرز

كوب ونصف من الماء

وصفة الأرز الكورية

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فيما يلي نتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الخلطة الكورية التي تساعد ‏على تبيض تفتيح البشرة بشكل عميق وهذه الخطوات هي:

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نحضر قدر كبيرة نضعها على النار ونضيف لها كمية كبيرة من الماء حتى يغلي الماء داخل هذا القدر نظيف له الأرز حتى يغلي الأرز داخل الماء.

‏بعد ذلك ‏نحضر الأرز المسلوق نضع الأرز المسلوق داخل الكبة الكهربائية ونضيف له الحليب المجفف وملعقة نشا حتى يصبح هذا الخليط متجانس ويتكون لذينا قوام كريمي.

‏بعد ذلك ‏نحضر الأرز المسلوق نضع الأرز المسلوق داخل الكبة الكهربائية ونضيف له الحليب المجفف وملعقة نشا حتى يصبح هذا الخليط متجانس ويتكون لذينا قوام كريمي. بعد ذلك نغسل البشرة جيدا ونبدأ في توزيع هذا الخليط على جميع أنحاء البشرة بعد ذلك نترك الخليط على البشرة لمدة ‫1\2‬ ساعة تقريبا حتى يجف الخليط على البشرة تمامًا.‬

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‏ بعد ذلك يتم غسل الخليط باستخدام الماء الفاتر والغسول المناسب للبشرة حتى نحصل على نتيجة فعلا لابد من استخدام هذا الخليط لمدة ثلاث مرات في الأسبوع لفترة طويلة حتى نحصل على نتيجة فعاله

وصفة كريم لبان الذكر للتبيض

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